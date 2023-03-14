شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم عن أغنية "حلاوة روح": اعتذرت عن التمثيل بالفيلم واكتفيت بالأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق المطرب حكيم إلى كواليس عمله على أغنية "حلاوة روح" أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" قائلاً: "كنت رايح وقتها المفروض إنى أمثل دور في الفيلم، وتحديداً دور محمد لطفى، ولكن اعتذرت عنه، فقالى المنتج السبكى وقتها أنت مش عايز تشتغل معايا فقلتله في أغنية ممكن أغنيها فجابها من العربية وبالفعل غنتها".

كما استرجع المطرب حكيم ذكريات واحدة من أشهر أغانيه وهي "السلام عليكو" أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، قائلاً خلال تصريحاته لها حول كواليس العمل على الأغنية: "قابلنا مرة واحد في مكان شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى".

وأضاف حكيم: "بعدها لقيت كان في مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة بيبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات".

وتابع: "لما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير أغنيته، لأننا خدنا منه بس الطلعة بجملة بعد السلام يحلى الكلام".