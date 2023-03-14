ممثل هندي يعتنق الاسلام للزواج من اعلامية مصرية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:50 صباحاً - كشفت مصادر عن زواج الفنان الهندي فيفيان دسينا من الإعلامية المصرية نوران أسامة، موضحة أنه أعلن إسلامه للزواج منها.

وذكرت الصحف الهندية أن الممثل فيفيان دسينا متزوج من حبيبته الصحفية المصرية نوران أسامة، ويعيش في مصر منذ أكثر من عام، لكنهما أبقيا زواجهما سريًّا.

وكان فيفيان قد ارتبط بالممثلة الهندية فاهبيز دورابجي في عام 2013، قبل الزواج من نوران، لكنهما لم يستمرا، وتقدما بطلب للطلاق عام 2016. وانفصلا في عام 2021 رسميا.