كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:50 صباحاً - كشفت مصادر عن زواج الفنان الهندي فيفيان دسينا من الإعلامية المصرية نوران أسامة، موضحة أنه أعلن إسلامه للزواج منها.
وذكرت الصحف الهندية أن الممثل فيفيان دسينا متزوج من حبيبته الصحفية المصرية نوران أسامة، ويعيش في مصر منذ أكثر من عام، لكنهما أبقيا زواجهما سريًّا.
وكان فيفيان قد ارتبط بالممثلة الهندية فاهبيز دورابجي في عام 2013، قبل الزواج من نوران، لكنهما لم يستمرا، وتقدما بطلب للطلاق عام 2016. وانفصلا في عام 2021 رسميا.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل هندي يعتنق الاسلام للزواج من اعلامية مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.