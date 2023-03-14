كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:50 صباحاً - تواصل الإعلامية المصرية ياسمين عز، إثارة الجدل بنصائحها الغريبة للسيدات المتزوجات والمخطوبات حول كيفية التعامل مع الزوج والخطيب.
وقالت «عز» خلال برنامجها كلام الناس والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر: “مينفعش تكلمي جوزك فرعونك في التليفون وانتي حافية لازم تكلميه وحاجة في رجلك عشان لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام هيطلع من رجلك لكن لو انتي لابسة حاجة في رجلك الكلام هيطلع من قلبك”.
وتابعت “ولو لابسة بيجامة الكلام يطلع من البيجامة ولو لابسة جلابية الكلام يطلع من الجلابية ولو لابسة فستان الكلام يطلع من الفستان”.
أما عن المخطوبين فقالت لهم: كل يوم قبل ما تكلمي خطيبك تلبسي لبس خروج ودبلتك وجزمتك أم كعب لأنه أهم من صحبتك إلى بتلبسيلها أحلى لبس ولازم حاجة تخشخش في ايدك أنوثة عالية وتشمري كمك.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عز: “ماينفعش تكلمي زوجك في التليفون وأنت حافية القدمين”.. والسبب؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.