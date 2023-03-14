ياسمين عز: “ماينفعش تكلمي زوجك في التليفون وأنت حافية القدمين”.. والسبب؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:50 صباحاً - تواصل الإعلامية المصرية ياسمين عز، إثارة الجدل بنصائحها الغريبة للسيدات المتزوجات والمخطوبات حول كيفية التعامل مع الزوج والخطيب.

وقالت «عز» خلال برنامجها كلام الناس والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر: “مينفعش تكلمي جوزك فرعونك في التليفون وانتي حافية لازم تكلميه وحاجة في رجلك عشان لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام هيطلع من رجلك لكن لو انتي لابسة حاجة في رجلك الكلام هيطلع من قلبك”.

وتابعت “ولو لابسة بيجامة الكلام يطلع من البيجامة ولو لابسة جلابية الكلام يطلع من الجلابية ولو لابسة فستان الكلام يطلع من الفستان”.

أما عن المخطوبين فقالت لهم: كل يوم قبل ما تكلمي خطيبك تلبسي لبس خروج ودبلتك وجزمتك أم كعب لأنه أهم من صحبتك إلى بتلبسيلها أحلى لبس ولازم حاجة تخشخش في ايدك أنوثة عالية وتشمري كمك.