شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يسترجع كواليس أغنية "السلام عليكو": قعدنا 4 سنين نشتغل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المطرب حكيم ذكريات واحدة من أشهر أغانيه وهي "السلام عليكو" أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، قائلاً خلال تصريحاته لها حول كواليس العمل على الأغنية: "قابلنا مرة واحد في مكان شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى".

وأضاف حكيم: "بعدها لقيت كان في مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة بيبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات".

وتابع: "لما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير أغنيته، لأننا خدنا منه بس الطلعة بجملة بعد السلام يحلى الكلام".