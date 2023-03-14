شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it البوسترات الرسمية لمسلسل "كشف مستعجل" الذي تعرضه حصريا، ويقوم ببطولة العمل كل من: ‏مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، بالإضافة ‏إلى الفنانين ‏محمد لطفي ومحمد ‏علي رزق، وبمشاركة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين.

يعرض ‏مسلسل "كشف مستعجل" عبر منصة‏‎ WATCH ‎IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023، ويعد أول إنتاجاتها الأصلية في موسم دراما رمضان بمشاركة المنتج كريم أبو ذكري.

ولاقى البرومو الذي تم طرحه إشادات واسعة فور طرحه، كما بدأت ملامح الأحداث تظهر من خلال المشاهد التي احتواها البرومو، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات، وينتمي المسلسل لدراما الـ15 حلقة.

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏النسائي لهنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏