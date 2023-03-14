شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان يوسف منصور ويعلق: مع السلامة يا أمى هتوحشينى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان يوسف منصور، وفاة والدته، حيث نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لوالدته، وعلق عليها: "مع السلامة يا أمي الغالية هتوحشيني جداً أشوفك قريباً"، ولم يكشف عن موعد تشييع الجنازة أو تلقى العزاء.





وكان الفنان يوسف منصور قد حل ضيفاً في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، وقال، إن الفنان حمدي الوزير ممثل روعة وجميل، مضيفًا: لا أستطيع أن أقول أنى ممثل جيد، لكنى أجيد اللعب بإتقان وسرعة، كاشفًا عن أنه في أول دور له في الدراما كان ينطق 4 أحرف بشكل غير صحيح فأعطاه المخرج دور "أخرس".

وعن مشاركته مع الفنانة ليلى علوى فى فيلم "قبضة الهلالى"، قال الفنان يوسف منصور: ذهبت أنا والمخرج للفنانة ليلى علوى بفندق فى الإسكندرية، وبعدها مارست تمارين معى مرتين فأحبت الرياضة، مضيفًا، كنت محظوظًا عندما عملت مع أسماء كبيرة فى الفن.

وأكد أن رياضة الكونغ فو توصف بأنها أسلوب حياة ودفاع عن النفس، فضلاً عن أنها تعلم الحكمة والتواضع، والخلق، مضيفًا أنه إذا امتنع المواطنون عن أكل اللحمة لمدة 40 يومًا سوف يقل سعرها وستكون صحتهم فى أفضل حال.

يذكر أن الفنان يوسف منصور، عاد من رحلة علاج من مرض السرطان، حيث حدثت له مشكلة صحية فى 2006، وأنه على مدار 30 عاما حدث له تآكل فى المفاصل مما أدى إلى عدم الحركة باليد والقدم، بسبب التمارين التى كان يؤديها.