شكرا لقرائتكم خبر عن "سره الباتع" و"رسالة الإمام" يعيدان الأعمال التاريخية فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذى سيشهد عرض العديد من المسلسلات حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات متنوعة ومختلفة ما بين الاجتماعى والكوميدى والدرامى، كما تقدم المتحدة مسلسلين تاريخيان هم "سره الباتع" و"رسالة الإمام" لتعيد هذه النوعية من الأعمال إلى الدراما بعد غياب سنوات.

مسلسل رسالة الإمام

يعتبر مسلسل "رسالة الامام" بطولة خالد النبوى، يتناول سيرة الامام الشافعى وتحديداً الفترة التي حضر فيها إلى مصر نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

مسلسل رسالة الإمام، من بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".



رسالة الامام

مسلسل سره الباتع

ثانى الأعمال التاريخية هو مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف ادريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يقدم العمل دراما تاريخية عصریة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

مسلسل "سره الباتع" من بطولة "سره الباتع" أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب وضيوف الشرف.