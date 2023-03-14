شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أفضل شخصية عربية ومحلية بافتتاح أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة، خلال حفل افتتاح مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته الـ32، والذي أقيم اليوم بقصر ثقافة الشارقة، أفضل شخصية عربية والتي حصلت علي جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السادسة عشر، وهو الفنان القدير محمد ياسين من البحرين، كما كرم أفضل شخصية محلية وهو الفنان الإماراتي القدير عادل بن سفيان.

وكان قد بدء منذ قليل حفل إفتتاح أيام الشارقة المسرحية في دورته 32، بمسرح قصر ثقافة الشارقة، بحضور صاحب الدكتور سلطان بن حمد القاسمي، عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة، ومدير إدارة المسرح الأستاذ أحمد أبو رحيمة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور سامح مهرجان رئيس المهرجان التجريبي، والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ولفيف من الفنانين والإعلامين العرب والمصريين.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية من الفنان التشكيلي ومهندس الديكور وليد الزعابي (الإمارات)، والمخرج الدكتور مشهور مصطفى (لبنان)، والمخرج الدكتور محمد خير الرفاعي (الأردن)، والمخرج والناقد عادل حسان، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم (مصر).

ويلي حفل الإفتتاح العرض المسرحي "رحل النهار" إخراج محمد العامري، وهو العرض الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، بطولة بدور، أحمد العامري، أماني بلعج، عبد الله مسعود ، حميد عبد الله، أميرة أحمد، حميد محمد، عثمان عبيد، عبد الله الجفالي، أحمد يوسف، علي درجلك، أحمد درجلك ، عبد الله الجاسمي .

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.