شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإيهاب فهمى وسامح مهران أبرز حضور افتتاح أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح أيام الشارقة المسرحية في دورته 32، بمسرح قصر ثقافة الشارقة، بحضور الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسمي، عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة، ومدير إدارة المسرح أحمد أبو رحيمة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ولفيف من الفنانين والإعلامين العرب والمصريين.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية من الفنان التشكيلي ومهندس الديكور وليد الزعابي (الإمارات)، والمخرج الدكتور مشهور مصطفى (لبنان)، والمخرج الدكتور محمد خير الرفاعي (الأردن)، والمخرج والناقد عادل حسان، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم (مصر).

ويلي حفل الافتتاح العرض المسرحي "رحل النهار" إخراج محمد العامري، وهو العرض الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بطولة بدور، أحمد العامري، أماني بلعج، عبد الله مسعود، حميد عبد الله، أميرة أحمد، حميد محمد، عثمان عبيد، عبد الله الجفالي، أحمد يوسف، علي درجلك، أحمد درجلك، عبد الله الجاسمي.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنويًا برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.