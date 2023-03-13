صابر الرباعي يحتفل بخطوبة نجله إسلام

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 06:54 مساءً - احتفل الفنان التونسي صابر الرباعي بخطوبة نجله إسلام في حفل عائلي بسيط أقيم بالمنزل . ونشرت صفحات مهتمة بأخبار الفنان صابر الرباعي صورا ومقاطع فيديو من الحفل، ظهر فيها “الرباعي” وهو يغني أغنيته “اتحدى العالم” . حيث أهدى صابر الرباعي الأغنية لنجله، والذي ظهر وهو يرقص مع عروسته على أنغامها ووالده خلفهما وسط ترديد الحاضرين لكلمات “اتحدى العالم” .

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