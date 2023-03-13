“وسط الجليد” .. أحدث ظهور لطارق العريان ونيكول سعفان بمناسبة عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 06:54 مساءً - احتفل المخرج طارق العريان بعيد ميلاد زوجته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” .

تضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع طارق العريان ونيكول سعفان خلال تواجدهما في أحد الأماكن المحاطة بالجليد .

وكتب طارق العريان في تعليقه على الصور ومعايدته لنيكول سعفان: “عيد ميلاد سعيد حبي .. حبيبتي وصديقتي وشريكة حياتي” .

يذكر أن طارق العريان كان قد أعلن ارتباطه رسميا بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن الفنانة أصالة، وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصالهما .