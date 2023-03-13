سيلينا غوميز تكشف معاناتها بسبب التنمر على وزنها

قالت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز إنها عانت الفترة الماضية من التعليقات السلبية التي لحقتها بعد عرض مسلسلها الوثائقي "عزيزي" على منصة على Apple TV +.

سيلينا غوميز تعاني من التنمر

كشفت غوميز إنها كانت تكذب بشأن عدم اكتراثها بالتنمر الذي تعرضت له وحديث بعض الأشخاص على وزنها الزائد وأكدت أن هذا الأمر جعلها في حالة نفسية سيئه.

ولفتت سيلينا في حوارها مع موقع Page Six إلى أنها لا تكترث لما يقوله الآخرون، لكنها عانت من التنمر على شكل جسدها وقالت: "لقد كذبت، كنت أتصفح الإنترنت وأنشر صورة وأقول: لا يهم فأنا لا أقبل ما تقوله عني".

وأشارت سيلينا غوميز أنها كانت تبكي كل ليلة قبل نومها وكانت تحاول أن تبقى قوية كل مرة لكن محاولاتها تبوء بالفشل، وقالت إنه لا أحد يستحق أن يسمع تلك التعليقات السلبية على مظهره.

تفاصيل مرض سيلينا غوميز

لكن على الرغم من معاناتها أكدت سيلينا أنها تحاول أن تحافظ على سلوكها وتظهر بشكل قوي وأضافت سيلينا قائلة: "لم تكن تريد أن تزعج الآخرين الذين يعانون من نفس المشكلة".

وعلمت غوميز صاخبة الـ30 عاما بهذا المرض الذي جعلها مادة للسخرية من قبل بعض المتنمرين لكنها خرجت في بث مباشر عبر تطبيق التيك توك وقالت إن الدواء يجعل جسمها يحتفظ بالماء بداخله وأضافت: “كنت أفضل كثيراً أن أكون بصحة جيدة و أعتني بنفسي، لكن دوائي مهم، وأعتقد أنه هو من يساعدني”.

ورد عليها متابعين يعانوا من نفس المرض مثل كريس كلارك والذي قال في تقرير صحفي عرضته بي بي سي: “وجود شخص مثل سيلينا ينهض ويتحدث على رؤوس الأشهاد يحظى بالدعم الكامل مني، وعلى الأرجح من مجتمع مرضى الذئبة برمته”.

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