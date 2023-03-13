مقطع فيديو فاضح .. الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" تتعرى على السرير وتكشف مناطقها الحساسة وتسمح لشاب أن يفعل بها شيء صادم

باسل النجار - القاهرة - الاثنين 13 مارس 2023 06:10 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وهي تستلقي على السرير، وشخص آخر يطلي جسدها باللون الذهبي، على أنغام أغنية ام كلثوم، وعلقت قائلة: "مشروع كبير قيد الإنشاء.. ترقبوا".

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وانتشرت التخمينات حول المشروع الذي تحضر له ميريام فارس، وتوقع الكثير منهم أنها تحضر لفيديو كليب جديد، حيث ان النجمة اللبنانية اعتادت على تقديم ما هو غريب ومميز، في كل أعمالها.

يذكر ان ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها تحضر لأغنيتين جديدتين، باللهجة المصرية، وأخرى باللهجة اللبنانية، وحمست الجمهور لهما.

وخلال الساعات الماضية أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اصابتها بفيروس كورونا مع 3 أفراد من فرقتها الموسيقية، وستتلقى العلاج وتجري تحليل آخر خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة اللبنانية قد طرحت مؤخرا أغنية "قضيها انبساط" على طريقة الفيديو كليب عبر اليوتيوب ومختلف المنصات، محققة نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدات مرتفعة تخطت الـ10 ملايين على "يوتيوب".