شكرا لقرائتكم خبر عن 29 عامًا على عرض "سواق الهانم" وسبب اعتذار مادلين طبر عن الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 29 عامًا على عرض فيلم "سواق الهانم" للنجم الراحل أحمد زكى والذى طرح فى 13 مارس 1994، ويعد من أبرز أفلام النجم الراحل أحمد زكى، والذى يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور فى كل مرة يعاد عرضه على شاشات الفضائيات المختلفة رغم مرور سنوات كثيرة على عرضه الأول.

فيلم "سواق الهانم" بطولة أحمد زكى، عادل أدهم، صابرين، سناء جميل، شرين سيف النصر، عبلة كامل، ممدوح وافى، نادية رفيق، محمد السبع أفندى، حمدى يوسف، أحمد سامى عبد الله، قدرية كامل، فؤاد فرغلى، محمد التاجى، عثمان عبد المنعم، ليلى صابونجى، ومن تأليف يوسف جوهر وإخراج حسن إبراهيم.

يدور الفيلم حول لطيفة هانم المرأة التى تعيش على أنقاض الماضى ويعانى زوجها وابنتها وابنها من تسلطها المستمر وأوامرها التى لا نتهى، كما تعانى أيضا خادمتها من غطرستها، تستعين لطيفة هانم بالسائق حسن الذى تقع ابنتها فى غرامه، ويهرب زوجها من سوء معاملتها ويعتدى ابنها المستهتر على الخادمة وتدور الأحداث.

كانت الفنانة مادلين مطر كشفت إنها تم ترشيحها لدور في فيلم سواق الهانم، وذلك بعد النجاح الذى حققته من خلال فيلم "الطريق إلى إيلات"، قائلة :"عرض عليا فيلم "سواق الهانم"، لرئيس جمهورية التمثيل أحمد زكى، ولكن وقتها كنت فى سن صغيرة وغير مدركة لأهمية هذا، واعتذرت عن الدور، لأنه كان بجانب 3 أدوار نسائية أخرى، وتم الاستعانة بعدها بالفنانة شيرين سيف النصر، وقدمت الدور بالفعل، ونفس الأمر تكرر معى فى فيلم "حرب الفراولة"، وعندما اعتذرت تم اختيار الفنانة علا رامى بدلاً منى.