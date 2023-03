شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم فى حفل VANITY FAIR OSCAR PARTY بعد توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل VANITY FAIR OSCAR PARTY والذي يقام بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور النجم المصري محمد كريم، ويعتبر محمد النجم العربي الوحيد بالحفل الذي شهد حضور نجوم العالم بعد توزيع جوائز الأوسكار الذي فاز فيه فيلم Everything Everywhere All at Once، بـ7 جوائز من أصل 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، حيث حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة ميشيل يوه عن دورها بالفيلم لتصبح يوه أول ممثلة أسيوية تحصل على الجائزة، وجائزة أفضل مخرج ونالها دانيال كوان ودانيال شينرت وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كرتيس وأفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان.

وفي سياق متصل يحضر محمد كريم لفيلم جديد في هوليوود يتكتم تفاصيله وذلك بعد آخر أعماله في السينما العالمية هو فيلم A Day to Die، والذي عرض فى مصر وهو الفيلم الذى يشارك فى بطولته النجم المصرى محمد كريم، مع بروس ويليس.

فيلم A Day to Die يدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات أثناء حمايته المشروطة، مما يضع كونور أمام يوم واحد لدفع مليوني دولار كتعويضات لا يحتاجها لـ Tyrone Pettis، وبالتالي فأنه مجبر على أن يطلب من طاقم العمليات العسكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن يجتمعوا معًا ويحصلوا بطريقة ما على مليوني دولار قبل أن يفقد كونور كل من يحبه.