شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعى وصعيدى وكوميدى.. نجمات دراما رمضان يقدمن مسلسلات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك والمنافسة القوية التي تشتد بين المسلسلات بالسباق الرمضانى لعام 2023، وفى ظل تواجد عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية فى هذا الموسم، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 6 مسلسلات بطولة نسائية تتصدرها 6 نجمات في دراما رمضان بالتعاون مع عدد كبير من نجوم الفن والمؤلفين والمخرجين الكبار، وتتنوع هذه الأعمال ما بين الدراما الاجتماعية والصعيدية والكوميدية، ومن المتوقع أن تفرض البطولة النسائية نفسها بقوة فى موسم دراما رمضان 2023.



يسرا

مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" لـ يسرا

تخوض النجمة الكبيرة يسرا دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، والذى تدور قصته في اطار دراما اجتماعية كوميدية، والعمل من بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب



منى زكي

مسلسل "تحت الوصاية" لـ منى زكى

تخوض النجمة منى زكى دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، وتدور أحداثه حيث تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها وأبو وأولادها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، حيث تتناول منى زكى قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل، وهو القانون الذى يتبع المجلس الحسبى، وذلك من أجل مناقشة فكرة الوصاية التي قد تكون ظالمة أو عادلة من وجهة نظر الأحداث.



نيللي كريم

مسلسل "عملة نادرة" لـ نيللي كريم

تخوض النجمة نيللي كريم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "عملة نادرة"، وهو ينتمى للدراما الصعيدية، وتمر "نادرة" بأحداث متسارعة وعصيبة خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب



دنيا سمير غانم

مسلسل "صراع الفصول" لـ دنيا سمير غانم

تخوض النجمة دنيا سمير غانم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "صراع الفصول" والتي تدور أحادثه في اطار كوميدى، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "أمل" التي ترث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتسبب هذه المكتبة في عودتها إلى أكثر من حقبة زمنية وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية، والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندا عزت وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كلاً من محمد سلام، خالد الصاوى، سيد رجب، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، هالة فاخر ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين.



ريهام حجاج

مسلسل "جميلة" لـ ريهام حجاج

تخوض النجمة ريهام حجاج دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "جميلة" وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

روبي

مسلسل "حضرة العمدة" لـ روبى

تخوض النجمة روبي دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "حضرة العمدة" والتي تجسد خلال أحداثه شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق، والعمل من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.