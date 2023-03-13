شكرا لقرائتكم خبر عن الماضى والحاضر.. صورة جمعت بريندان فريزر وجوناثان كي كوان فى أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الممثل العالمى بريندان فريزر، فيلمه Encino Man خلال عام 1992، الذى لعب فيه دور البطولة بشخصية لينك، وشارك في العمل نفسه الممثل الصينى جوناثان كي كوان، بـ شخصية كيم، ألا انه بعد 31 يتقابل الثنائى من جديد من خلال حفل جوائز الأوسكار الـ 95، ويفوز كلاهما، حيث حصد فريزر جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Whale، وفاز كوان بـ جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once.



بريندان فريزر وجوناثان كي كوان

حضر الحفل العديد من النجوم ومنهم أوستن بتلر وساندرا أوه وريز أحمد وأنجيلا باسيت أنتونيو بانديراس وأنتونيو بانديراس والمخرج غييرمو ديل تورو وتيمز، وهالي بيلي وفلورنس بيو وكارا ديليفين وصوفيا كارسون ومونيكا باربارو وآدم بلاكستون وماريو لوبيز وتروي كوتسور و ديين براي وفانيسا هادجنز و كاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش و ميشال ديميك و فان بينغبينغ وكاتي لويسو التيكتوكر خابي لام و ليلي سينغ ونجمي الهند راهول سيبليغونج و كالا بهايرفا، فيما الأنظار حضور ليدي جاجا وكيت بلانشيت وسلمى حايك ونيكول كيدمان و كيت هدسون ودواين جونسون وإيميلي بلانت وميشيل ويليامز وبرندان جليسون وروني مارا.

وشهدت الحفلة العدد من اللقطات اللافتة حيث غنت النجمة ريهانا أغنية Lift Me Up على مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار وهي في شهور حملها الأخيرة، فيما ظهرت إليزابيث بانكس على خشبة المسرح برفقة شخص يرتدي زي الدب في إشارة إلى الدب الذي ظهر معها في فيلمها الكوميدي الجديد "Cocaine Bear" ، فيما نشر الحساب الرسمي للأوسكار على الفيس بوك صورة طريفة للنجم دواين جونسون، وهو يجلس على رجل النجمة إيميلي بلانت بحفل الأوسكار، وهي الصورة التي التقطتها المصور Matt Sayles.

فيما ظهر جيمي كيميل على مسرح دولبي مسرح توزيع جوائز الأوسكار وبصحبته حمار، وهو جيني الحمار الذي شارك في فيلم The Banshees of Inisherin، وسخر جيمي كيميل في الحفل من صفعة ويل سميث لكريس روك في العام الماضي، حيث قال: "نريدك أن تشعر بالأمان، والأهم من ذلك أنني أريد أن أشعر بالأمان .. لذلك لدينا سياسات صارمة إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من أعمال العنف خلال هذا العرض، فستحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ويسمح لك بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة".

كما انتقد جيمي توم كروز وجيمس كاميرون لعدم حضورهما حفل توزيع الجوائز.