شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بأيام الشارقة المسرحية فى دورتها 32 قبل الانطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الإثنين، مهرجان "أيام الشارقة المسرحية" في دورته الـ 32، برئاسة أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة المسرحية، وبرعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويشارك بالمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا داخل وخارج المنافسة .

حيث سيعرض بحفل الافتتاح مسرحية "رحل النهار" العرض الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،وعروض المنافسة علي جوائز المهرجان وهي ثمانية عروض هم : قائمة الخديج تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا ، ومسرحية" أغنية الرجل الطيب " من تأليف وإخراج مهند كريم،، ومسرحية "الجلاد" من تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام علي،، ومسرحية " تفسير بنت ياقوت " من تأليف وإخراج علي جمال، ومسرحية "الحي الميت" من تأليف عبدالله ملك وإخراج أحمد الأنصاري، ومسرحية " تميمة" من تأليف وإخراج محمد صالح، ومسرحية " ميادير " من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب، ومسرحية" زغنبوت "من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري .

كما يقدم خلال المهرجان ثلاث عروض خارج المسابقة الرسمية وهي ، مسرحية " سلام يا سلامة" من تأليف ناجي الحاي وإخراج عمر غباش، ومسرحية "مضارب بني كرش " من تأليف وإخراج سالم العيان، ومسرحية " احتراق شمعة" من تأليف وإخراج أحمد عبدالله راشد، وسيقدم عرضان من عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة وهم " فشل عرض مسرحي " للمخرج يوسف المغني، و" الآنسة جوليا الجميلة " للمخرجة دنيا بدر.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.

تمنح الأيام جوائز فنية للفرق، الممثلين والفنيين باحتفال ختامي يتخلله تكريم فنان عربي فائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، إضافة لتكريم أحد رواد الحركة المسرحية المحلية .