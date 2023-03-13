وفاة مغني راب شهير عن عمر 28 عاما على المسرح أمام الجمهور

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 05:44 مساءً - توفي مغني الراب الجنوب أفريقي كوستا تيتش بشكل مفاجئ أثناء غنائه على المسرح أمام الجمهور مساء يوم السبت الماضي 11 مارس عن عمر ناهز ال 28 عاما .
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة كوستا تيتش، حيث ظهر الأخير وهو يغني في حفله بمدينة جوهانسبرج ثم سقط وساعده شخص على المسرح على النهوض .
وعاود كوستا تيتش الغناء بحماس إلا أنه وقف فجأة للحظات ثم سقط مجددا على المسرح، وأسرع المحيطين به من راقصين لمساعدته ومعرفة ما أصابه واتضح بعد ذلك أنه توفى .
فيما فتحت الشرطة تحقيقا في وفاة مغني الراب كوستا تيتش، وسيتم تشريح الجثة وانتظار تقرير الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة .
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