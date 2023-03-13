“مفيش حد هيضحك على ربنا” .. زوجة حسن شاكوش ترد على انتقادات سجودها في حفل زفافها

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 05:44 مساءً - ردت ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش على الانتقادات التي تعرضت لها والجدل الذي أثير بعد تداول لقطة سجودها أثناء دخولها قاعة حفل زفافها الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية تعبيرا عن سعادتها بزواجها من “شاكوش” .

قالت ريم طارق في مقابلة لبرنامج “ET بالعربي” في تعليقها على الاتهامات التي وجهت لها بالبحث عن التريند: “دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا .. مفيش حد هيضحك على ربنا” .

وعلق حسن شاكوش قائلا: “هي الحمد لله مبتسيبش فرض”، لتتابع زوجته: “ده عوض ربنا وأنا كنت واخدة عهد على نفسي إن أنا لما ادخل الفيرست لوك لازم أسجد وأشكر ربنا إن هو عوضني” .

أضافت متحدثة عن زوجها حسن شاكوش وقصة تعارفهما: “حسن أحسن واحد في الدنيا في عيوني .. احنا جيران من واحنا أطفال، بعد كده مشيت من المنطقة وهو كمان مشي ومشفتوش من 10 سنين وسأل عليا وقال أنا عايز اتجوزها” .

واصلت: “أنا حاسة إن عندي حاجة كبيرة أوي مش حسن شاكوش اللي بتبصوله إن هو مطرب، أنا بالنسبالي حسن حاجة كبيرة أوي، لعيب كورة وأشيك واحد في المنطقة وعسول وكاريزما، كان بالنسبالي رهبة” .

ومن جانبه تحدث حسن شاكوش عن زوجته فقال: “طلبت إيديها من 3 سنين بس هي كانت مخطوبة وبعد كده ربنا كرم والحمد لله كانت من نصيبي وبقت معايا” .

وأشار “شاكوش” إلى أنه كان قد اتفق مع زوجته ريم طارق على إغلاق حساباتها على السوشيال ميديا نظرا لما قد تقابله بعد ارتباطها به من مضايقات، وقالت زوجته في تعليقها على ذلك: “أنا واثقة فيه ثقة عمياء وهو لو عايز يعمل حاجة مكنش اتجوزني” .