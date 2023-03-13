تعليق أصالة على حفل زفاف الأميرة إيمان

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 05:44 مساءً - حرصت الفنانة السورية أصالة على تهنئة الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على زواج ابنتهما الأميرة إيمان، والذي تم الاحتفال به يوم أمس الأحد 12 مارس .

نشرت أصالة مقطع فيديو يتضمن لقطات من حفل الزفاف بعد الاحتفال بعقد قرآن الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس وتهنئة عائلة العروس لهما .

وكتبت أصالة في تعليقها على الفيديو مشيدة بحفل الزفاف: “فيه أفراح بتفرّح وهالصّورة بتحمل بتفاصيلها بساطة نبلاء ورقيّ ملوك .. بندعي لهم بكلّ السّعادة ترافق طهرهم” .

تابعت: “الله يحفظ المملكة الأردنيّة الهاشميّة وجلالة الملك عبد الله بن الحسين والملكة رانيا الإنسانة القريبة من قلب كلّ العرب وكلّ شعب الأردن الطيّب الحبيب .. الله يبارك بيوت الطيبين بالمحبّة والرّضا” .