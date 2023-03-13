نضال الأحمدية تتوقع انفصال شيرين عبد الوهاب مجدداً وتتحدث عن معاناتها

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن بعض تفاصيل معاناة الفنانة شيرين عبد الوهاب واختفائها طوال الفترة الماضية بعد أن أعلنت العودة لزوجها الفنان حسام حبيب بعد أشهر من الأزمات بينهما.

نضال الأحمدية تتحدث عن معاناة شيرين عبد الوهاب

وتحدثت نضال الأحمدية عن توقعاتها بعدم استمرار زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب طويلاً، رافضة الحديث عن تفاصيل وهل هناك خلافات نشبت بينهما من جديد أم لا.

وعلقت نضال الأحمدية في لقاء لها على قناة الجديد: "زواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب لن يستمر، ولن أستطيع قول أكثر من هذا الشيء لكني أتوقع أنهما لن يستمرا سويا.

ولفتت أن حالة شيرين عبد الوهاب النفسية ليست جيدة قائلة: "شيرين موجوعة وروحها مكسورة، ودائما ما تقول "في نار جوايا"، من الممكن أن نتعرض للأذية من أي شخص إلا الأم، وأمها طلعت وقالت بنتي مدمنة، وشيرين -حتى الآن- غير مستوعبة أن والدتها قالت هذا عنها".

وواصلت حديثها عن شيرين عبد الوهاب قائلة: "أنا أسمع شيرين كثيرا وأنصحها أيضا كانت أخدت قرار وأنا منعتها عنه، شيرين واعية لكنها مشتتة أنا في رأيي هي الآن مضطهدة من الجميع، جمهورها يحبها وينتظرها وهي تعرف هذا الشيء لكنها لا يوجد لديها منطقة أمان تلجأ إليها، وفوق هذا هي تعاني من آلام في الظهر لأن وزنها زاد هي الآن لديها آلام روحية وجسدية، شيرين ليست مكسورة لكن روحها مكسورة".

هل تنفصل شيرين عن حسام حبيب للمرة الثالثة

على جانب آخر، نفى مصدر مقرب من الزوجين النجمين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ما تردد مؤخرا حول انفصالهما.

وعلق نبيل إدوارد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب علمه بمكانها، كما أنه نفى معرفته بانفصالها عن حسام حبيب، وقال إنه لم يتواصل مع شيرين منذ عودتها من بيروت، ولفت إلى أنها لم تظهر من حينها.

وفاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بإلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

الأمر الغريب أن حسام حبيب كان له ردة فعل غريبة، إذ إنه حذف جميع صور شيرين من على حسابه بإنستغرام، لكنه ما زال متابعاً لها.

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