ريهانا تُظهر حملها في حفل توزيع جوائز الأوسكار وتتلقى دعماً من آساب روكي

تنوعت إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار بمسرح دولبي بلوس أنجلوس، لكن الفنانة ريهانا كانت هي الأكثر إثارة ولفتاً للإنتباه. فبعد أقل من شهر من ظهورها الأول بحملها الثاني في Super Bowl، صعدت ريهانا إلى مرحلة الأوسكار لأداء مؤثر لأغنيتها المرشحة Lift Me Up. هناك تحدت ريهانا حملها واعتمدت ملابس ضيقة تُظهر حملها عند وصولها السجادة ذات اللون البيج لإلتقاط الصور. ظهرت ريهانا سعيدة بفستان من الجلد الأسود الشفاف.

ريهانا تغير من إطلالتها قبل صعودها خشبة المسرح

عند أدائها أغنيتها المرشحة لجائزة الأوسكارLift Me Up من فيلم The Black Panther: Wakanda، اعتمدت رائدة الأعمال إطلالة مختلفة حيث اختارت قميصاً مزخرفاً متلألئاً مع سراويل وقفازات سوداء بطول الكوع. وبينما كانت ترفع شعرها عند دخولها الحفل، إلا أنها أثناء الأداء قامت بإطلاق شعرها مع مكياج عيون باللون الدخاني ومجوهرات ألماس.

آساب روكي يدعم ريهانا

أثناء أداء شريكته، كان آساب روكي أحد أكثر الأشخاص دعماً لشريكته، حيث أدت المغنية، البالغة من العمر 35 عاماً، والتي تتوقع طفلها الثاني مع مغني الراب Praise the Lord، أداءً رائعاً خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين.

وعندما اختتمت مجموعتها، تمت الإشادة بمغنية Love on the Brain بحفاوة بالغة وعندما التفتت الكاميرات إلى روكي، كان يرفع قبضته في الهواء ويومض بابتسامة عملاقة للاحتفال.

كانت أغنية ريهانا تتنافس على جائزة أوسكار أفضل أغنية مقابل أغنية Applause من فيلم Tell It Like a Woman، Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick، أغنية Naatu Naatu من فيلم RRR، وأغنية This Is a Life من فيلم Everything Everywhere All at Once، لكن لم يكن الحظ حليف ريهانا، إذ فازت الأغنية الهندية Naatu Naatu بالجائزة المرموقة.

