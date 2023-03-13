غادة عادل تكشف تكريمي في مهرجان تطوان "شرف كبير ليا"

استعرضت الفنانة غادة عادل اطلالتها الذهبية خلال حفل تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وأكدت أن التكريم من المهرجان العريق يعد شرفا كبيرا لها.وظهرت غادة في الصور مرتدية فستانًا من اللونين الأسود والذهبي، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: سعيدة جدا جدا بتكريمي في مهرجان تطوان العريق، شكرا ده شرف كبير ليا.

وأسدل الستار مساء الجمعة 10 مارس الجاري، على الدورة الـ 28 لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، حيث فاز فيلم (قرنفل) إخراج بكير بلبل بالجائزة الكبرى.يتناول الفيلم قصة اللاجئ السوري السابق موسى الذي ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر جنوب شرق الأناضول لدفن جثمان زوجته المتوفاة في بلده الأم رفقة حفيدته حليمة، وتزداد الرحلة صعوبة مع اقترابهما من حدود البلدين.بينما فازت المغربية جليلة التلمسي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (أسماك حمراء) للمخرج عبد السلام الكلاعي.

وحصل فيلم (علم) للمخرج الفلسطيني فراس خوري على جائزة العمل الأول فيما ذهبت جائزة النقاد للفيلم الإسباني (عند المدخل) للمخرجين أليخاندرو روخاس وخوان سيباستيان.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني (بركة العروس) إخراج باسم بريش.

وشهدت الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، تكريم مجموعة من نجوم السينما وهم: الممثلة المصرية النجمة غادة عادل، والممثلة التركية فيلدان اتاسيفير، والمخرجة الإسبانية جوديت كوليل، والمخرج المغربي حسن بنجلون، والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

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