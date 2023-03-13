شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجخ يقدم الأداء الصوتى بأغنية "أنا قادر" فى مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدى – جوهر، المنتجة لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، أغنية "أنا قادر" الدعائية للمسلسل، والتي يقوم بغنائها المطرب أحمد سعد، كما يقدم الشاعر هشام الجخ الداء الصوتى للأغنية، وذلك في أول لقاء بينه وبين أحمد سعد في الدراما التليفزيونية.

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.