شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الكوميدى والاجتماعى.. مسلسلات الـ15 حلقة فى رمضان برعاية 5 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، عددًا من الأعمال الدرامية المميزة والمتنوعة، ما بين الأعمال الكوميدية أو الاجتماعية أو الدينية أو التاريخية، أو الشعبية، أو الصعيدية، وكان هناك نصيب كبير للأعمال القصيرة ذات الـ 15 حلقة، إذ حرصت الشركة على تقديم عدد منها في رمضان بمشاركة مجموعة من كبار نجوم الدراما.

مسلسل "تحت الوصاية"

كانت البداية مع مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة الذي تقدمه الفنانة منى زكي في شهر رمضان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول كيفية تمكين المرأة في مختلف أنشطة المجتمع، إذ تجسد منى زكي دور "حنان" وهي امرأة في منتصف الثلاثينات وأم لطفل 9 سنوات وطفلة رضيعة، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة المجتمع، فتقوم بالتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد، كما يسلط الضوء على "المجلس الحسبي" وكيفية حفاظها على حقوق طفليها بعد وفاة الأب.

يشارك في بطولة المسلسل بجوار منى زكي كل من: محمد دياب، أحمد خالد صالح، مها نصار، رشدي الشامي، نهى عابدين، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، علي صبحي، والطفل عمر الشريف، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.



تحت الوصاية

مسلسل "علاقة مشروعة"

أما الفنان ياسر جلال يقوم هذا العام ببطولة مسلسل "علاقة مشروعة"، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي رومانسي حول بعض القضايا الشائكة في المجتمع منها فكرة الزواج الثاني، وكيفية حفاظ الرجل على أسرته، ويقوم ببطولة العمل برفقة ياسر جلال كل من: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، ياسمين رحمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.



علاقة مشروعة

مسلسل "مذكرات زوج"

بينما يقدم الفنان طارق لطفي مسلسل "مذكرات زوج"، المأخوذ عن رواية للأديب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويناقش من خلاله المشكلات والأزمات التي تقع بين الأزواج مع الوقت ولكن بشكل مختلف ومعاصر، فهو يجسد دور "رؤوف حمدي" الذي يعمل مراقب جوي، ويعاني من الوحدة بسبب المشاكل الزوجية، مع محاولته تغيير ذلك.

يشارك في بطولة المسلسل أيضا عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما ابراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشرجي، إدوارد، جلا هشام، حازم إيهاب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي.



مذكرات زوج

مسلسل "الصفارة"

وفي إطار كوميدي تشويقي يقدم الفنان أحمد أمين مسلسل "الصفارة"، الذي يشاركه بطولته كل من: آية سماحة، طه دسوقي، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، حاتم صلاح، ماريا أسامة، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح،عبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.

ويجسد "أمين" خلال الأحداث دور مرشد سياحي يعثر على "صفارة" أثرية في سيوة تعيده 3 دقائق للماضي وسط مغامرات كوميدية كثيرة، كما يظهر خلال الأحداث بأكثر من شكل وشخصية.



الصفارة

مسلسل "جت سليمة"

بينما تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العامين الماضيين بمسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه حول "سليمة" التي تجسدها دنيا خلال الأحداث، وهي فتاة تحب القراءة، وتعمل في دار نشر، وتنتقل عبر إحدى الروايات إلى أزمنة مختلفة لتعيش أحداثها.

يقوم ببطولة العمل برفقة دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، غادة طلعت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى.