شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك وابنتها يبهران الجمهور بـ "الأحمر" فى حفل توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت برفقة النجمة العالمية سلمى حايك ابنتها المذهلة فالنتينا البالغة من العمر 15 عامًا إلى الحدث المرصع بالنجوم حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولفت الثنائى أنظار الجميع عند وصولهم لسجادة الاوسكار بفساتين جوتشي النارية باللون الأحمر.

فستان سلمى حايك

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل اختارت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا فستانًا احمر مزينًا بالترتر وتنورة طويلة متدفقة، بينما ارتدت فالنتينا فستانًا أحمر بلا أكمام طويل، وقام كلاهما بإقران إطلالتهما الساحرة بحقائب يد معدنية كانت واختارت سلمى اللون الذهبى، أما فالنتينا فاختارت الفضى.

حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار

وشهدت السجادة الحمراء للحفل أيضا حضور جيمى لي كرتيس وصوفيا كارسون و مونيكا باربارو و آدم بلاكستون و جانيت يانغ رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وبرندان فريزر وماريو لوبيز و تروي كوتسور و ديين براي وفانيسا هادجنز و كاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش و ميشال ديميك و فان بينغبينغ وكاتي لويسو التيكتوكر خابي لام و ليلي سينغ ونجمي الهند راهول سيبليغونج و كالا بهايرفا.

وفاز فيلم Everything Everywhere All at Once، بـ7 جوائز من أصل 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار، حيث حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة ميشيل يوه، عن دورها بالفيلم، لتصبح يوه أول ممثلة آسيوية تحصل على الجائزة، وجائزة أفضل مخرج ونالها دانيال كوان ودانيال شينرت، وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كرتيس وأفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان.