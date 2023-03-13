فن ومشاهير

رمضانك عندنا.. كل المسلسلات وأقوى النجوم هيكونوا معاك على watch it

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمضانك عندنا.. كل المسلسلات وأقوى النجوم هيكونوا معاك على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch It الإلكترونية عن قائمة الأعمال الدرامية التي تعرض على شاشتها خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، كما نشرت البوسترات التشويقية لتلك الأعمال، والتي وصل عددها إلى 17 مسلسلا من بينهم مسلسل "كشف مستعجل" وهو أحداث إنتاجات المنصة الخاصة.

كشف مستعجل

وجاء في مقدمتهم مسلسل "كشف مستعجل" أحد أعمال watch it الأصليلة، حيث يعرض حصريا على شاشة المنصة فى  رمضان، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على  ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي، وتدور أحداث المسلسل فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

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كشف مستعجل
جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

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جعفر العمدة
رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر"، ويتناول آخر 6 سنوات في حياة الإمام الشافعي منذ بداية دخوله مصر، وكيفية تأثير ذلك على حياته.

 

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رسالة الإمام

 

ضرب نار

مسلسل  "ضرب نار"  بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداث العمل حول فتاة من شبرا تدعى "مهرة"، تتحمل مسئولية نفسها واخواتها بعد وفاة والدهم، وتعمل فى الخياطة، وتقابل خلال مشوار حياتها رجلاً من سوهاج يدعى "جابر" وتقع فى حبه، وسط العديد من المشاكل والصراعات التى تواجه الثنائى.

 

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ضرب نار

 

الصفارة

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة ويقوم ببطولته أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما، وتدور أحداثه في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "فؤاد" الذى يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

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الصفارة

  مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للأديب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويناقش من خلاله طارق لطفي المشكلات والأزمات التي تقع بين الأزواج مع الوقت ولكن بشكل مختلف ومعاصر، فهو يجسد دور "رؤوف حمدي" الذي يعمل مراقب جوي، ويعاني من الوحدة بسبب المشاكل الزوجية، مع محاولته تغيير ذلك.

يشارك في بطولة المسلسل أيضا عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما ابراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشرجي، إدوارد، جلا هشام، حازم إيهاب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي.

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مذكرات زوج

 

سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" عبارة عن دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة مسلسل "سره الباتع" أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، معالجة درامية وإخراج .

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سره الباتع

 

1000 حمدلله ع السلامة

مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول دكتورة للإعلام تعود بأولادها من كندا بعد وفاة زوجها، للبحث عن حماتها، وسط مجموعة من المفارقات الكوميدية مع أبطال العمل.

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1000 حمدلله ع السلامة

 

تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

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تحت الوصاية

 

الكتيبة 101

يحكي مسلسل "الكتيبة 101" خلال 10 حلقات بطولات وتضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم، في محاربة الإرهاب، حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، والعمل بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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الكتيبة 101

 

الكبير أوي 7

تشهد أحداث الجزء السابع من العمل تطورا في علاقة الكبير بمربوحة، حيث تبدأ المشاكل بينهما بعد سنة من الزواج، وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما، أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر فى أحداث الجزء الثالث شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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الكبير أوي 7

 

سوق الكانتو

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

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سوق الكانتو

 

عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

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عملة نادرة

 

علاقة مشروعة

تدور أحداث مسلسل "علاقة مشروعة" في إطار تشويقي رومانسي حول بعض القضايا الشائكة في المجتمع منها فكرة الزواج الثاني، وكيفية حفاظ الرجل على أسرته، ويقوم ببطولة العمل برفقة ياسر جلال كل من: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، ياسمين رحمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

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علاقة مشروعة

 

جميلة

مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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جميلة

حضرة العمدة
 

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

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حضرة العمدة

 

جت سليمة

بينما تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العامين الماضيين بمسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه حول "سليمة" التي تجسدها دنيا خلال الأحداث، وهي فتاة تحب القراءة، وتعمل في دار نشر، وتنتقل عبر إحدى الروايات  إلى أزمنة مختلفة لتعيش أحداثها.

يقوم ببطولة العمل برفقة دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، غادة طلعت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى.

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جت سليمة

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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