أنغام تكشف مفاجآت حفل ليلة صوت مصر في موسم الرياض

كشفت المطربة أنغام عن مفاجآت حفلها المنتظر في موسم الرياض، المقرر تنظيمه يوم 17 من مارس الجاري، بعنوان «ليلة خاصة مع صوت مصر»، مؤكدة أنها ستقدم أغنيات جديدة لأول مرة، وأشارت إلى أن هذا الحفل يمثل «ليلة غير اعتيادية بالنسبة لها»، وتركز الآن على التحضير له بشكل مميز.

أضافت أنغام خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»: «ليلة صوت مصر بالرياض، هتكون ليلة مميزة بإذن الله، وبنحضر نفسنا تحضير كبير عشان هي ليلة غير اعتيادية وعايزين نقدم فيها حاجة متقدمتش قبل كده».

أغانٍ جديدة تُقدم لأول مرة

وتابعت: «هنغني أجدد الأغاني الموجودة وأغاني مغنتهاش قبل كده».

وواصلت قائلة: «فيه مجموعة أغاني نازلة قريباً بعد العيد إن شاء الله، وحتى الآن لم أغني أي تتر من تترات المسلسلات المقرر عرضها في رمضان».

وبمناسبة الاحتفال بيوم الأم قالت أنغام: «والدتي ربنا يديها الصحة، وأولادي يستمتعون بطيبتها وحنيتها ودعاءها هو اللي حاميني وساندني، ويارب يديمها عليا نعمة».

رسالة أنغام ليوم المرأة العالمي

وعن مناسبة اليوم العالمي للمرأة قالت أنغام: «المرأة ليست هي نصف الدنيا، هي الدنيا، الأم، الحبيبة، الأخت، المرأة، والحق أن لازم يكون كل يوم عيد للمرأة؛ لأن المرأة كل يوم بتحقق حاجة وبتحقق ذاتها في مجال محققتوش قبل كده، لو عملنا كل يوم عيد للمرأة فهي تستحق، فالمرأة ليست نصف الدنيا، ولكنها الدنيا كلها، وتستحق أن تكون كل الأيام عيد لها».

أنغام: هيئة الترفيه السعودية اعتادت أن تصنع الخيال

وكشفت أنغام عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في حفل ذكريات هاني شنودة، الذي أُقيم بالأيام الماضية، لتكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة؛ إذ أشارت إلى أن وجود أكثر من فنان كبير كالهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير يغنيان في حفل واحد، هذا الأمر ليس جديداً على هيئة الترفيه السعودية، التي اعتادت أن تصنع الخيال وتحقق المعجزات -حسب وصفها.

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