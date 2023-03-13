رابح صقر يعلن عن حفله في "كأس العلا للهجن"

أعلن الفنان رابح صقر عن إحيائه للحفل الختامي لبطولة كأس العلا للهجن، ونشر في صفحة رابح صقر ميديا بوستر لموعد الحفل، عبر تغريدة كُتب فيها: "يحيي الموسيقار رابح صقر حفل ختام بطولة ⁧‫كأس العلا للهجن‬⁩، يوم 17 من مارس 2023؛ ليُمتع ضيوف ⁧‫سنام السباقات‬⁩ بإبداعاته التي ستلتقي مع جمال المناسبة وعراقة المكان. وقريبًا سنُعلن عن تفاصيل الحفل، ‏كونوا على الموعد".

وقام الفنان رابح بإعادة التغريدة.

هذا، وقد أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن عن إقامة حفل غنائي للفنان رابح صقر بتاريخ 17 من مارس ضمن الفعاليات المصاحبة للحدث العالمي الذي تحتضنه محافظة العلا في الفترة من 14 حتى 17 من 2023 بوصفه جزءاً من رزنامة موسم "لحظات العلا" لهذا العام، ويستعد رابح صقر للظهور أمام عشاقه ومحبيه تحت سماء ميدان العلا للهجن؛ ليستمتعوا بباقة من أشهر أغانيه وسط أجواء ساحرة على أرض العلا وموروثها الطبيعي والثقافي الفريد من نوعه.

وستحتضن كأس العلا للهجن مجموعة مميزة من ألمع نجوم الموسيقى المحليين والعالميين، بالإضافة إلى نخبة من الأسماء الشعرية والموسيقيةوالفنية. كما سيكون الحدث الفريد من نوعه فرصة نادرة لمحبي تصميمات الأزياء للظهور بكامل أناقتهم وتصميمات ملابسهم المميزة التي تحاكي الحدث وجمال العلا وطبيعتها الخلابة.

يُذكر أن كأس العلا للهجن تُقام في نسختها الأولى بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وتُعتبر "سنام السباقات" تتويجًا لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة. وسيقدم الحدث جوائز مالية قياسية تمثل أعلى الجوائز المالية في العالم للشوط الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي، كما سيشمل العديد من الأنشطة والفعاليات طوال فترة إقامته.

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