صابر الرباعي يحتفل بخطوبة ابنه إسلام ويغني له "أتحدى العالم"

احتفل الفنان صابر الرباعي بخطوبة نجله إسلام، ومن الصدف أن حفل الخطوبة سبق يوم ميلاد الرباعي، إذ أنه يوافق اليوم عيد ميلاد الرباعي، وتحتفل العائلة بمناسبتين مهمتين في أقل من 24 ساعة.

وتداول رواد مواقع لتواصل الاجتماعي، فيديو لـ صابر الرباعي، أثناء احتفاله بخطبة نجله إسلام، إذ حرص على تقديم رسالة لنجله في هذا اليوم، مثلما فعل معه والده في بداية حياته، كما أشار إلى أن هذا اليوم يذكره بيوم خطبته لوالدة إسلام، وتأثر الرباعي لحظة إلقائه كلمة لنجله في هذا اليوم.

خطوبة نجل صابر الرباعي

كما قدم صابر الرباعي أغنية أتحدى العالم، خلال الحفل، ورقص العروسين عليها، وتفاعل الحضور في حفل الخطوبة مع هذه الفقرة، وانتشرت أجواء البهجة والسعادة في المكان.

صور من حفل خطوبة نجل الفنان صابر الرباعي

وفي سياق آخر، أحيا الفنان صابر الرباعي حفل ليلة رأس السنة، يوم السبت الذي وافق 31 ديسمبر الماضي، في موسم الرياض، ضمن حفلات الموسم، وقدم خلال الحفل باقة من أهم أعماله الفنية، التي جعلت الحضور بتفاعل معه بشكل كبير.

وشارك بجانب صابر الرباعي مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان بهاء سلطان، نانسي عجرم، وائل كفوري، نوال الزغبي، إليسا، عاصي الحلاني، نجوى كرم، وجميعهم تألقوا في الحفل، وأصبحوا حديث رواد السوشيال ميديا.

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