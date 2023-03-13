شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية Naatu Naatu بعد فوزها بأفضل أغنية أصلية من الأوسكار الـ 95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغرق الأمر ما يقرب من 19 شهرًا لجمع جميع العناصر المناسبة لأغنية Naatu Naatu الهندية، التي فازت بجائزة الأوسكار الـ 95، كـ أفضل أغنية أصلية، الأغنية من فيلم RRR، وهو اختصار لـ Rise Roar Revolt.

كانت Naatu Naatu هي أول أغنية أفلام هندية يتم ترشيحها لجائزة الأوسكار، وقدم مطربوها عرضهم الخاص في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذى قيم منذ ساعات.



Naatu Naatu

تمكنت أغنية Naatu Naatu من أن تصبح عالمية في فترة قصيرة، حيث ألهمت عددًا كبير من مقاطع إنستجرام واتجاهات الرقص على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح الفيلم في الولايات المتحدة خلال مارس من العام الماضى 2022، حيث حقق إيقاعها السريع وتصميم الرقصات المتزامنة نجاحًا فوريًا مع الجماهير.

الأغنية من تأليف MM Keeravani مع كلمات كتبها Chandrabose، دخلت Naatu Naatu التاريخ في يناير الماضى، عندما فازت بجائزة Golden Globe لأفضل أغنية أصلية، متغلبًا على منافسيها مثل Rihanna و Taylor Swift و Lady Gaga، وفي نفس الشهر، فازت الأغنية أيضًا بجائزة Critics Choice لأفضل أغنية.

قال مخرج الفيلم، إس إس راجامولي، لمجلة فانيتي فير: "ليس الأمر فقط بسبب الموسيقى أو الرقص، ولكن يمكن تلخيص قصة فيلم RRR بأكمله في خلال 10 دقائق من Naatu Naatu".

تدور قصة فيلم RRR الخيالية لاثنين من الثوار الذين يقاتلون ضد الحكم البريطاني في الهند، وصرح راجامولي إنه تصور Naatu Naatu على أنه "مشهد قتال" يقوم فيه مقاتلان من أجل الحرية بإحضار ضابط بريطاني، من خلال الرقص.