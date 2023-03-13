شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يطرح أحدث أغانيه "ليلى يا" على يويتوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مغنى التراب مروان بابلو أغنيته الجديدة ليلى يا، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وفى خلال ساعات من طرحها ليلية 13 مارس الجارى، استطاعت الأغنية من تصدر تريندات يوتيوب في المرتبة الثالثة إلى الآن.

كلمات الأغنية:

راجع تاني أخلص المهمة

‎و اروح بعديها البيت

‎في دماغي موسقي

‎تحكي عن الواقع اللي في إتأذيت

‎أغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها

‎حطهم عالويت

‎العقل في الراس

‎الصحاب في الضهر

‎و الفلوس في الجيب

-

ليلي يا عيني يا

مين فيهم حسني يا

مين فيهم شدني يا

محدش فيهم شدني يا

ليلي عيني

بهد كل اللي إتبني

شيطاني كتير وزني

شيطاني كتير وزني

-

‎كل ما اخد فرصة تانية احتاج لفرصة تاني

‎شاب تايه في زحمة الشباب التايـهة

‎الدروس اتاخدت بس خارج الفصول

‎تفيد بإيه الكاشات لو مفيش أصول

‎قالولي إحذر العين إنهم يكيدون

‎صحيت خلاص من النوم

‎لقيتني في honeymoon

‎ميذلنيش الكيف

‎هكسر البروتوكول

‎قلم و ميكروفون

‎دماغي فيها دول

‎و تبص عالمستوي

‎تلاقي في نفسنة

‎أوريجينال بس النسخ

‎تلاقي في بالهبل

‎و تشيل حد الشيلة

‎ميبقاش قدها

‎بابلو بينكو اختلف

‎عشان كلامو دهب

‎الفكرة مش في العدد

‎ربك واهب مدد

‎الدنيا دي خلصانة

‎و مش هتعيش للأبد

‎و كل ما اخد فرصة

‎تانية احتاج لأختها

‎و ارجع اسأل دماغي

‎كانت فين وقتها

-

ليلي يا عيني يا

مين فيهم حسني يا

مين فيهم شدني يا

محدش فيهم شدني يا

ليلي عيني

بهد كل اللي إتبني

شيطاني كتير وزني

شيطاني كتير وزني

-

‎مفيش دق ولا money dance

‎جت بالزق فهم كل الناس

‎باشا اللقمة في بوئي كنت أقسمها

‎بس دمهم مياه و باشا كله باش

‎عالشاشة حاجة غير الكواليس

‎الاحلام كلها أصبحت كوابيس

‎الحياه مدرسة كله هيتنسي

‎بس ليه مدوناش دا في الكراريس

‎خد الخلاصة بدون الكراريس

‎لساني فورمة تراي و ترابيس

‎بيعاملو اغنيا زي المنهج

‎من اصغرهم لاكبر واحد فيهم تلاميذ

‎جوا مخي ازميلي الدهاليز

‎حط البهرات و معاها التحابيش

‎كلكو علي الفاضي منفوخين

‎زي المخدات الجواها ريش

‎انتو في نظري ارانب علي دباديب

‎هتلفكو و ابقا اشيل التكاليف

‎طب فيهم حد حقيقي لا مفيش

‎طب بابلو تيجي فيتشر لا مجيش

‎شكل الـبتشربه نساك

‎كلكو نجوم بس يا فرحتي

‎بيك و انت نجم حكاك

‎وتعض إيد اللي رقاك

‎المجال دا كله بيتهان

‎امسك لساني ولا اسيبه

‎اسيب الحمل ولا اشيله

‎عشرة الف مش كفاية

‎غير لو جنبهم زيرو زيرو زيرو زيرو

-

ليلي يا عيني يا

مين فيهم حسني يا

مين فيهم شدني يا

محدش فيهم شدني يا

ليلي عيني

بهد كل اللي إتبني

شيطاني كتير وزني

شيطاني كتير وزني

-

عيني يا

ليلي يا

مين فيهم حسني يا

محدش فيهم حسني يا

ولا حد شدني يا

عيني يا

ليلي يا

محدش فيكم همني يا

ولا حد هزني يا

وحده ربي يهدني

ياااا