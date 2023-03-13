شكرا لقرائتكم خبر عن دياب شقيق زوج منى زكى ويدخل في صراعات معها بمسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان دياب دور شقيق زوج منى زكى في مسلسل تحت الوصاية المكون من 15 حلقة، الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض حصريًا على قناة DMC ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل، وخلال أحداث العمل يدخل دياب في صراعات كبيرة مع منى زكى بعد وفاة زوجها، وذلك يجعلها تهرب وتتخفى في ملابس رجل للعمل في الصيد.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

وقدم دياب مؤخراً بطولة حكاية بعنوان "تاكسى" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" الذى تم عرضه على قناة cbc، وشارك في بطولة الحكاية أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.