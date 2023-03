شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار فى دورتها الـ95 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ميشيل يوه أفضل ممثلة فى دور رئيسى عن دورها فى فيلم "Everything Everywhere All At Once"

بريندان فريزر أفضل ممثل فى دور رئيسى عن دوره فى فيلم "The Whale"

جوناثان كى كوان أفضل ممثل مساعد فى فيلم "Everything Everywhere All At Once"

جيمى لى كرتيس أفضل ممثلة مساعدة فى فيلم "Everything Everywhere All At Once"

"Guillermo del Toro's Pinocchio" أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

الفيلم الألمانى "All Quiet on the Western Front" أوسكار أفضل تصوير سينمائى وأفضل تصميم إنتاج وأفضل موسيقى تصويرية وأوسكار أفضل فيلم دولى

روث كارتر أفضل تصميم أزياء عن فيلم "Black Panther: Wakanda Forever"

فيلم "The Whale" أوسكار أفضل مكياج وتصفيفات شعر

فيلم "Avatar: The Way of Water" أوسكار أفضل مؤثرات بصرية

فيلم "Everything Everywhere All At Once" أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلى وأفضل مونتاج

فيلم "Top Gun: Maverick" أوسكار أفضل صوت

أغنية "Naatu Naatu" من فيلم "RRR" أوسكار أفضل أغنية أصلية

Guillermo del Toro's Pinocchio أوسكار أفضل فيلم أنيميشن