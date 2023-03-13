إبنة صباح الجزائري تصدم الجميع وتظهر وكأنها هيفاء وهبي والجمهور: “مش معقول دي هيفاء”!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 02:51 مساءً - نشرت النجمة الشابة ترف التقي ابنة النجمة السورية صباح الجزائري صورة من جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة مميزة جداً بفستان باللون الأسود.

ووثقت “التقي” صورتها عبر حسابها الرسمي بموقع الرسمي «إنستجرام»، وارتدت فيها فستانا من اللون الأسود، لكن الصورة انتشرت كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل وسط ردود فعل واسعة من المتابعين.

إبنة صباح الجزائري تُشبه هيفاء وهبي

وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وعبر الجمهور عن إعجابهم بجمال ترف وجمال إطلالتها فيما انقسم الجمهور بين من شبهها بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي أو مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم.

يُشار أن صباح الجزائري تزوجت من اللبناني ​رباح التقي​، ولهما 3 أولاد هم (رشا وكرم وترف)، وقد أطلّت إبنتها رشا في مسلسل “​باب الحارة​”، حين جسدت شخصية “هدى”، زوجة “عصام”، أما إبنتها ترف فقد شقت مشوارها أيضًا في التمثيل.

حيث تخطو ابنتها الشابة ترف بقوة في عالم الدراما السورية حيث تحقق حضورًا لافتًا بكثير من الأعمال التي تشارك بها حيث تلفت الأنظار بحضورها الدرامي.

من هي ترف التقي؟

ترف التقي؛ فنانة لبنانية شابة من مواليد الـ 28 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997 في العاصمة اللبنانية بيروت، والدها لبناني الجنسية يُدعى رباح التقي ووالدتها هي الفنانة السورية صباح الجزائري، وخالتها الفنانة سامية الجزائري المعروفة بلقب “سيدة الكوميديا”.

بدأت ترف التقي ومستمرة في الدراما السورية بحكم أنها ابنة الفنانة صباح الجزائري وخالتها الفنانة سامية الجزائري، وقد سبقها إلى الوسط الفني شقيقتها الكبرى رشا التقي، ولشقيقها كرم التقي بعض المشاركات الفنية أيضًا.

بدأت مشوارها الفني عام 2015، من خلال الجزء الثاني من مسلسل دنيا مع الفنانتين أمل عرفة وشكران مرتجى، واستطاعت في 7 سنواتٍ أن تُكرس نفسها كواحدة من أهم الوجوه الشابة في الدراما السورية.

شاركت ترف التقي في الموسم الدرامي الرمضاني الفائت 2022 من خلال “مسلسل على قيد الحب” وجسدت فيه شخصية “كندة”، وهو دراما اجتماعية معاصرة تدور أحداثه حول مجموعة من العائلات السورية من مختلف الفئات المجتمعية، كل عائلة تخوض صراعاً ما في ظل الظروف المعيشية التي اختلفت في السنوات الأخيرة.

ترف التقي في رمضان 2023

هذا وتشارك الفنانة ترف التقي في بطولة “مسلسل خريف عمر” المقرر عرضه على الشاشات في موسم دراما رمضان 2023 المُرتقب.

وسيضم العمل نخبة من الممثلين السوريين أبرزهم: سلوم حداد، وعبد المنعم عمايري، ومعتصم النهار، وباسم ياخور، أما أدوار البطولة النسائية فستكون لقمر خلف ومن لبنان كارمن لبس. والعمل من إخراج المثنى صبح وتأليف حسام شراباتي ويزن مرتجى.

ويحكي “خريف عُمر” قصصاً اجتماعية بقالب مختلف ورؤية مختلفة وفق صناعه، الذين أكدوا أنه سيقدم الأفكار التي يطرحها برؤية جديدة.

وكان مؤلف العمل حسام شرباتي أكد في تصريحات صحفية أن أحداث المسلسل تدور ضمن قالب بوليسي لا يخلو من التشويق ومشاهد الأكشن المتقنة التي يقدمها أبطاله.

ومن المتوقع أن يقدم سلوم حداد شخصية عمر الذي تدور رواية الفيلم في فلكه، بينما سيعد العمل كذلك ثنائية سلوم حداد وباسم ياخور اللذين سبقا لهما العمل معاً في مسلسل “على صفيح ساخن” وحققا نجاحاً كبيراً عندما قدم ياخور شخصية “هلال” وظهر حداد بذلك الوقت بشخصية “الطاعون”.

وقد يكون هذا العمل إيذاناً حقيقياً بعودة الانتعاش للدراما السورية وبدء تعافيها من نتائج الحرب التي دارت في البلاد، إذ إن شركة “سما الفن” كانت توقفت عن الإنتاج منذ حوالي 5 سنوات، وكان آخر عمل قد حمل اسمها هو الجزء الخامس عشر من مسلسل “بقعة ضوء”.

صباح الجزائري في رمضان 2023

وعلى الجانب الآخر، تشارك النجمة صباح الجزائري في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “حارة القبة – الجزء الثالث”

وتدور أحداث “مسلسل حارة القبة” حول الأمانة التي يقوم بإعطائها والد سهيلة الى أبو العز قل وفاته، وتكون وصيته أن لا يتم فتح هذه الأمانة إلا بعد سنة من موته، وبعد أن يتم فتح الأمانة غازي يصيبه الغضب لأن والده وكّل فارس بأن يقوم بإدارة القرية وكل أملاكه، ولكن غازي لا يقوم بالإستسلام، وطبنجه يقوم بفضح سر زهرة بالحارة، وهذا يتسبب بطلاق زهرة من أبو العز، وغازي يتزوج من مريم ويقوم عادل بطلاق فاطمة بعد فضح علاقتها مع شقيقه عمار.

إخلاص تعود مع زوجها وضرتها وابنتها إلى الحارة، وإخلاص تؤدي شقيقة أبو العز، وسنشهد الكثير من المشاكل بينهم، ويعود حبيب هيام، وأبو العز سيتزوج من هيام ويحضر خادمة لها، وغفان ستعمل لديها خادمة، وسهيلة ستغضب كثيراً وأبو اعز يهددها أن لا تتدخل بعائلته وأن تهتم بنفسها وابنها، وسعاد تبحث عن عريس لها، وتستطيع أن تعلق عشيق هيام بها، أما طبنجة بعد أن يصبح شاويشًا أصبح غازي يتحكم به كيفما شاء.

والمسلسل من بطولة فراس ابراهيم، أمل عرفة، عباس النوري، وفاء مصلي، شكران مرتجى، فادي صبيح، خالد القيش، حلى رجب، صباح الجزائري، ومجموعة أخرى من كبار الفنانين.

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