لابس 2 كيلو دهب.. إطلالة صادمة للفنان محمود الليثي في فرح حسن شاكوش!! – شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 02:51 مساءً - طالت العديد من الانتقادات المطرب الشعبي محمود الليثي بعد ظهوره وهو يرتدي الكثير من الذهب حول رقبته.

حيث ظهر “الليثي” في فرح زميله المطرب حسن شاكوش وهو يرتدي سلسلة تداول روّاد مواقع التواصل أن وزنها 2 كيلو جرام .

إطلالة محمود الليثي تعرضه للانتقادات

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تلك الاطلالة التي وصفوها بالغريبة والمبالغة، فيما تبين أن “الليثي” أعتاد مؤخرًا الظهور بالكثير من الإكسسوارت والحلي الذهبية، خاصة في حفلاته الغنائية والعديد من المناسبات الأخرى.

إطلالة محمود الليثي في فرح حسن شاكوش

وعلى الجانب الآخر، يُذكر أن الفنان محمود الليثي يشارك في موسم رمضان 2023 المقبل من خلال مسلسل رمضان كريم 2 مع نخبة كبيرة من الفنانين ابرزهم سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، أحمد صيام

ونشر السبكي منتج المسلسل بوستر للفنان محمود الليثي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وأرفقه بالتعليق قائلًا: “انتظروا النجم محمود الليثي في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني”.

فرح حسن شاكوش

واحتفل مؤدي المهرجانات الشعبية المغني حسن شاكوش بزواجه مساء الجمعة الماضية في أحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشر شاكوش صورة له مع عروسه عبر حسابها الرسمي بـ «إنستجرام» وأرفقها بالتعليق، قائلًا: الحمدلله .. وشكرا لكل نجم وكل شخص جه ونورني .. اليوم كان حلو بيكوا كلكوا والله .. وربنا يرزق الناس جميعا يارب”.

وهنأ عدد كبير من النجوم حسن شاكوش بزواجها وكان من ابرزهم صديقه عمر كمال، الذي هنئه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقًا على فيديو من حفل الزفاف مع وضع أيموشن قلب: «بنت الجيران». في أشارة إلى زوجة شاكوش.

سجود زوجة حسن شاكوش

هذا وقد تصدرت السيدة ريم طارق تريند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في حفل الزفاف وهي تسجد امام الحضور فور رؤيتها لحسن شاكوش ببدلة الزفاف.

وافترشت ريم زوجة حسن شاكوش الأرض بفستان زفافها، في مشهد أثار إعجاب الحضور من عائلة العروسين والمعازيم وبعض نجوم الفن الذين أخذوا يلتقطون الصور لها.

وكانت لقطة سجود الزوجة في حفل الزفاف قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لانتقادات كبيرة من الجمهور.

زوجة شاكوش أجرت لقاء تليفزيوني وكشفت خلاله سر سجودها قائلة: “أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لإنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني”.

أوضحت ريم طارق أن معرفتها بحسن شاكوش تعود لسنوات ماضية فقالت: “إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة ومن 10 سنين ماشوفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني”.

حفل زفاف حسن شاكوش وريم طارق أقيم في واحد من فنادق القاهرة الكبرى، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم تامر حسنى ورامي صبري.

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على هذه اللقطة خلال تقديم برنامجها هي وبس قائلة “حركة أوفر جدا، وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لاعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون، آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه، ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناش الكلام ده قبل كده، ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه”.

أحدث أغاني حسن شاكوش

وفي سياق آخر، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرا، فيديو كليب أغنية “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

كما طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرًا، اغنية أخرى بعنوان «ظلمونى» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بمشاركة حمو بيكا ونور التوت، الأغنية من كلمات اسلام المصري، وتوزيع اسلام ساسو.

وطرح حسن شاكوش، أيضًا أغنية بعنوان «حنيلي» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام المصرى وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادى الباجورى.

الخليج 365

الخليج 365