بعد سجودها في حفل زفافها .. مفيدة شيحة تنتقد زوجة حسن شاكوش: “قللتي من قيمتك”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 02:51 مساءً - انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة تصرف ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش بسجودها عند دخولها قاعة حفل زفافهما الذي أقيم يوم الجمعة الماضية تعبيرا عن سعادتها به .

أشارت مفيدة شيحة خلال تقديمها لبرنامج “الستات” المذاع على قناة “النهار” إلى أن قيام ريم طارق بهذا التصرف يقلل من قيمتها أمام أهلها وأهل زوجها ولا يصح أن يحدث في العلن .

فقالت: “العروسة بتكون زي الملكة في الوقت ده، تخيل لما الملكة دي تقرر تسجد على الأرض مش لله ولكن لأن هي اتجوزت حسن شاكوش” .

تابعت: “صورة زي دي تقلل من قيمتك قدام أهلك وأهل جوزك وجوزك، ولو حد قالك غير الكلام ده يبقى بيجاملك وأي حد بيشوف الصورة بيضحك من ورا ضهرك ويقول إيه ده ما صدقت اتجوزت” .

ولفتت مفيدة شيحة ألى أنه هناك طرق كثيرة للتعبير عن الفرحة، ولكنها يجب أن تراعي أنها تمثل بنات عائلتها وغيرها من الفتيات خاصة مع توثيق هذه اللقطة وتداولها .

فيما علقت الإعلامية سهير جودة أيضا على هذا التصرف مؤكدة على أنه مبالغ فيه للغاية، مضيفة: “مينفعش على العلن لازم ناخد بالنا طالما في تصوير وبقيت شخصية عامة” .

واصلت: “فيه مبالغة كبيرة جدا في التصرف والعروسة هي ضحية المناخ وثقافة المجتمع .. ياريت الحاجات نحطها في نصابها وناخد بالنا إن احنا بقينا شخصيات عامة وكل تصرف محسوب” .