“بفستان يشبه المايوه” .. غادة عادل تثير الجدل في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 02:51 مساءً - شاركت الفنانة غادل عادل متابعيها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على هامش حضورها لختام الدورة الـ28 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في المغرب وتكريمها .
نشرت غادة عادل الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كاشفة عن إطلالتها بحفل الختام والتي اعتمدت بها على فستان يشبه المايوه وفوقه كاش مايوه من تصميم ANIPPE .
فظهرت غادة عادل مرتدية في الجزء العلوي قطعة سوداء بكتف واحد، مع كم قصير بنفس اللون ارتدته في يدها اليمنى، أما الجزء السفلي فكان عبارة عن قطعة من خامة “التفتة” باللون الذهبي وبه فتحة جانبية كشفت عن ساقها .
وأرفقت الفنانة المصرية الصور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بهذا التكريم، فكتبت قائلة: “سعيدة جدا جدا بتكريمي في مهرجان تطوان العريق .. شكرا ده شرف كبير ليا” .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أشاد بها وبجمالها، وبين من أشار إلى أنها لم توفق في هذه الإطلالة وشبهها البعض ب “الستارة” على حد وصفهم .
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