حسن الردّاد وهنا الزاهد يستعدّان لتصوير "طه الغريب"

علم أن الفنانَين حسن الرداد وهنا الزاهد بدآ التحضير لفيلم جديد بعنوان "طه الغريب"، وذلك استعداداً للبدء بالتصوير خلال أيام لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "طه الغريب" مأخوذ عن رواية "طه الغريب" لمحمد صادق... وهو من إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

يُذكر أن حسن الرداد يغيب عن دراما رمضان لهذا العام بعد تأجيل مسلسله "محارب" الى موسم رمضان 2024، حيث كشف أن العمل تم تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج، واحتياجه الى الكثير من التحضيرات، وهو ما لم يتسنَّ لفريق العمل بسبب ضيق الوقت.

يُشار الى أن آخر أعمال حسن الرداد هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي عُرض أخيراً وحقق نجاحاً كبيراً وتصدّر الإيرادات، وشارك فيه عدد من النجوم بجوار حسن الرداد، بينهم: مي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير...، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

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