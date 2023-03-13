شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحضر خطوبة أحد أصدقائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان تامر حسنى، خطوبة أقرب أصدقائه، ونشر تامر فيديو من خطوبة صديقه هانى زهران، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق على الفيديو: "لما تاخد أعز أصحابك معاك عشان تخطب وتبقى عامل فيها جد أوى وصاحبك يعمل معاك الصح ويخرجك عن وقارك".

وأضاف نجم الجيل فى تهنئته لصديقه: "مبروك لأخويا الصغير وحبيبى هانى باشا زهران وأجمل عروسة فى الدنيا زينه هانم ربنا يحفظكم يارب وعقبال الجميع".

تامر حسنى يشعل الجمهور فى حفل جامعة عين شمس

على جانب آخر، أحيا النجم تامر حسنى، حفلا غنائيًا ضخمًا، قبل أكثر من أسبوع، فى جامعة عين شمس، بحضور الآلاف من جمهور تامر اللذين تفاعلوا معه بشكل كبير وسط حالة من الفرح والاحتفاء بأغانيه المميزة، وكان الحفل واحد من أقوى الحفلات التى قدمها نجم الجيل لجمهوره.



تامر حسنى فى حفل خطبة أحد أصدقائه



تامر حسنى والعروسان



تامر حسنى وصديقه

نشر تامر حسنى - حينها - مجموعة صور من الحفل عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "أجمل لقاء منتظر من يوم ما غنيت بينى وبين طلبة جامعة عين شمس اللى كانوا منورين الدنيا النهارده بطاقتهم العظيمة".

تامر حسنى يصور عددًا من مشاهد فيلم "تاج" بصحبة ساندى على كورنيش النيل

يأتى هذا فيما يواصل النجم تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تاج" وذلك على كورنيش النيل بالزمالك، والمشاهد كانت تجمعه بالفنانة ساندى التى تشارك معه لأول مرة فى عمل فنى، ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.