لماذا غاب توم كروز عن حفل توزيع جوائز الأوسكار؟

القاهرة - سامية سيد - غاب النجم العالمي توم كروز عن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 الذي أقيم منذ ساعات حيث حصل فيلمه Top Gun: Maverick على جائزة أفضل صوت.



توم كروز

وكان الممثل، 60 عامًا، غائبًا عن أكبر ليلة في السينما بسبب سفره إلى الخارج لتصوير فيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning في المملكة المتحدة، حسبما ذكر موقع ديلي ميل.

وكان المنتج جيري بروكهايمر متواجد في الحفل في حالة فوز Top Gun: Maverick بجائزة أفضل فيلم - لكن Everything- Everywhere All At Once فاز بجائزة الأوسكار.

وأسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95 منذ ساعات، وحصدت 6 أفلام بنصيب الأسد من الجوائز لهذا العام، وهذه قائمة بالأفلام:

فيلم Everything Everywhere All at Once يحصد 7 جوائز هى:

أفضل فيلم أفضل سيناريو أصلىأفضل إخراجأفضل ممثلة في دور رئيسيأفضل ممثل في دور مساعدأفضل مونتاج

فيلم All Quiet on the Western Front فاز بـ أربع جوائز جوائز وهى:

أفضل فيلم ناطق بـ لغة غير أنجليزيةأفضل موسيقي تصويريةأفضل تصوير سينمائىأفضل تصميم إنتاج

فيلم The Whale يحصل على جائزتين وهما:

أفضل ممثل بـ دور رئيسي أفضل مكياج وتصفيف شعر

فيلم Women Talking يحصل على جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

فيلم Avatar: The Way of Water يخصل على جائزة أفضل مؤثرات بصرية.

فيلم Black Panther: Wakanda Forever يحصل على جائزة أفضل تصميم أزياء.

حصل فيلم Top Gun: Maverick على جائزة أفضل صوت.

وكان قد حضر الحفل العديد من النجوم ومنهم أوستن بتلر وساندرا أوه وريز أحمد وأنجيلا باسيت أنتونيو بانديراس وأنتونيو بانديراس والمخرج غييرمو ديل تورو وتيمز، وهالي بيلي وفلورنس بيو وكارا ديليفين وصوفيا كارسون ومونيكا باربارو وآدم بلاكستون وماريو لوبيز وتروي كوتسور و ديين براي وفانيسا هادجنز و كاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش و ميشال ديميك و فان بينغبينغ وكاتي لويسو التيكتوكر خابي لام و ليلي سينغ ونجمي الهند راهول سيبليغونج و كالا بهايرفا، فيما الأنظار حضور ليدي جاجا وكيت بلانشيت وسلمى حايك ونيكول كيدمان و كيت هدسون ودواين جونسون وإيميلي بلانت وميشيل ويليامز وبرندان جليسون وروني مارا.

وشهدت الحفلة العدد من اللقطات اللافتة حيث غنت النجمة ريهانا أغنية Lift Me Up على مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار وهي في شهور حملها الأخيرة، فيما ظهرت إليزابيث بانكس على خشبة المسرح برفقة شخص يرتدي زي الدب في إشارة إلى الدب الذي ظهر معها في فيلمها الكوميدي الجديد "Cocaine Bear" ، فيما نشر الحساب الرسمي للأوسكار على الفيس بوك صورة طريفة للنجم دواين جونسون، وهو يجلس على رجل النجمة إيميلي بلانت بحفل الأوسكار، وهي الصورة التي التقطتها المصور Matt Sayles.

فيما ظهر جيمي كيميل على مسرح دولبي مسرح توزيع جوائز الأوسكار وبصحبته حمار، وهو جيني الحمار الذي شارك في فيلم The Banshees of Inisherin، وسخر جيمي كيميل في الحفل من صفعة ويل سميث لكريس روك في العام الماضي، حيث قال: "نريدك أن تشعر بالأمان، والأهم من ذلك أنني أريد أن أشعر بالأمان .. لذلك لدينا سياسات صارمة إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من أعمال العنف خلال هذا العرض، فستحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ويسمح لك بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة".