شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحتفل بخطوبة ابنه إسلام ويغنى له "أتحدى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم صابر الرباعى بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.



جانب من حفل الخطوبة

عيد ميلاد صابر الرباعى

كذلك يحتفل اليوم النجم التونسى صابر الرباعى بعيد ميلاده، حيث حرص المتابعون على توجيه التهنئة له، بمناسبة عيد ميلاده وخطوبة إسلام.

صابر الرباعى ضيف أنغام

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيف في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل و عملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.