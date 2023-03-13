شكرا لقرائتكم خبر عن لإضفاء شعور البهجة.. لماذا تم تغيير سجادة الأوسكار الحمراء إلى الذهبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن مشاهير هوليوود الذين وصلوا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار في مسرح دولبي بـ لوس أنجلوس يسيرون على السجادة الحمراء التقليدية، حيث تم تغيير لون السجادة هذا العام إلى الذهبي ". champagne"، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل كانت هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون السجادة منذ عام 1961.



السجادة الاوسكار



سجادة حفل الاوسكار

وحسب التقرير قرر الفريق الإبداعي بالأكاديمية هذا التغير نظرًا لأن المشاهير كانوا يسيرون في منطقة مغطاة وليس بالخارج، يجب أن تثير السجادة شعورًا بالبهجة، وقالت قائدة الفريق الإبداعية ليزا لوف: "لقد اخترنا لون الزعفران الرائع هذا الذي يستحضر غروب الشمس ، لأن هذا هو غروب الشمس قبل الساعة الذهبية..نأمل أن يحبها الناس ".

فوجئ العديد من المشاهير بتغيير اللون وانتقلوا إلى Twitter للتعبير عن رفضهم، وقالت جيمي لي كورتيس ، الحاصلة علي اوسكار أفضل ممثلة مساعدة ، ممازحة: "على ما يبدو ، في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، سجادتهم ستلائم ستائري"، وقال مضيف هذا العام جيمي كيميل مازحا: "أعتقد أن قرار الذهاب مع سجادة ذهبية يظهر مدى ثقتنا بأننا لن نسفك دماء".