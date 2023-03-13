شكرا لقرائتكم خبر عن Everything Everywhere All at Once.. معلومات عن الفيلم الفائز بـ7 أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيلم Everything Everywhere All at Once فاز بنصيب الأسد من جوائز الأوسكار الـ 95 التى انتهت حفلها منذ ساعات قليلة، حيث حصد 7 جوائز اتى شملت:

أفضل فيلم

أفضل سيناريو أصلى

أفضل إخراج

أفضل ممثلة في دور رئيسي

أفضل ممثل في دور مساعد

أفضل مونتاج



Everything Everywhere All at Once

تم طرح فيلم Everything Everywhere All at Once في مارس من العام الماضى 2022، واشتهر العمل بالأحرف الأولى منه، وهى EEAAO، وتدور قصة فيلم Everything Everywhere All at Once حول المهاجرة الأمريكية من أصل صيني إيفلين وانج، التي تعلمت بسبب عملها أنه يجب عليها التواصل مع الأكوان الأخرى، من أجل منع كائن قوي من القضاء على الكون.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن فيلم Everything Everywhere All at Once على أنه "دوامة من الفوضى" الذي يجمع بين عناصر الرسوم المتحركة والخيال العلمي والفانتازيا وأفلام الفنون القتالية.

الفليم من بطولة كل من ميشيل يوه، ستيفاني هسو، جوناثان كي كوان، جيني سليت، هاري شوم جونيور، جيمس هونج، جيمي لي كورتيس، ووصلت مدته إلى 139 دقيقة، وطرح بـ ثلاث لغات وهى الإنجليزية، والماندرين، والكانتونية.

وكان قد حضر الحفل العديد من النجوم ومنهم أوستن بتلر وساندرا أوه وريز أحمد وأنجيلا باسيت أنتونيو بانديراس وأنتونيو بانديراس والمخرج غييرمو ديل تورو وتيمز، وهالي بيلي وفلورنس بيو وكارا ديليفين وصوفيا كارسون ومونيكا باربارو وآدم بلاكستون وماريو لوبيز وتروي كوتسور و ديين براي وفانيسا هادجنز و كاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش و ميشال ديميك و فان بينغبينغ وكاتي لويسو التيكتوكر خابي لام و ليلي سينغ ونجمي الهند راهول سيبليغونج و كالا بهايرفا، فيما الأنظار حضور ليدي جاجا وكيت بلانشيت وسلمى حايك ونيكول كيدمان و كيت هدسون ودواين جونسون وإيميلي بلانت وميشيل ويليامز وبرندان جليسون وروني مارا.

وشهدت الحفلة العدد من اللقطات اللافتة حيث غنت النجمة ريهانا أغنية Lift Me Up على مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار وهي في شهور حملها الأخيرة، فيما ظهرت إليزابيث بانكس على خشبة المسرح برفقة شخص يرتدي زي الدب في إشارة إلى الدب الذي ظهر معها في فيلمها الكوميدي الجديد "Cocaine Bear" ، فيما نشر الحساب الرسمي للأوسكار على الفيس بوك صورة طريفة للنجم دواين جونسون، وهو يجلس على رجل النجمة إيميلي بلانت بحفل الأوسكار، وهي الصورة التي التقطتها المصور Matt Sayles.

فيما ظهر جيمي كيميل على مسرح دولبي مسرح توزيع جوائز الأوسكار وبصحبته حمار، وهو جيني الحمار الذي شارك في فيلم The Banshees of Inisherin، وسخر جيمي كيميل في الحفل من صفعة ويل سميث لكريس روك في العام الماضي، حيث قال: "نريدك أن تشعر بالأمان، والأهم من ذلك أنني أريد أن أشعر بالأمان .. لذلك لدينا سياسات صارمة إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من أعمال العنف خلال هذا العرض، فستحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ويسمح لك بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة".