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مورجان فريمان يرتدي قفازًا بيده المشلولة في حفل الأوسكار.. صور وفيديو

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القاهرة - سامية سيد - ارتدى النجم العالمي مورجان فريمان قفازًا أسود من الساتان على يده المشلولة أثناء تقديمه في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 الذي أقيم منذ ساعات، وذلك بعد 15 عامًا من إصابته بجروح خطيرة في حادث سيارة.

Glove: Morgan Freeman wore a black satin glove on his paralyzed hand as he presented at the 2023 Oscars on Sunday - 15 years after he was left seriously injured in a car accident

15 years on: The acclaimed actor, 85, noticeably wore the elbow-length glove as he escorted Margot, 32 on stage as the pair marked 100 years of Warner Bros

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل ارتدى الممثل الشهير، 85 عامًا، بشكل ملحوظ قفازًا بطول المرفق على يده اليسرى بينما كان يرافق النجمة العالمية مارجوت روبي، 32 عامًا على خشبة المسرح حيث احتفل الثنائي بمرور 100 عام على وارنر براذرز.

Accident: Freeman was injured in 2008 after his car flipped multiple times on a Mississippi highway

بدت نجمة Shawshank Redemption أكثر أناقة كما كانت دائمًا في ثوب أسود بدون أكتاف.

 

ليدي جاجا بدون ميكاج وجينز ممزق على مسرح حفل الأوسكار

وقدمت النجم العالمية ليدي جاجا عرضًا مميز في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين منذ ساعات، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر36 عامًا ، بدون مكياج  الذي الذي ظهرت به سابقًا على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار كما أنها غيرت ثوبها الأسود الفاتن  بتوقيع فيرساتشي إلى قميص أسود بسيط وبنطلون جينز ممزق.

Low key: She also changed from her glamorous black Versace gown into a simple black t-shirt and ripped jeans

 

وقدمت عرضًا عاطفيًا لأغنيتها التي كانت مرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان Hold My Hand من فيلم  Top Gun: Maverick soundtrack .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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