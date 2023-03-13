شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان فريمان يرتدي قفازًا بيده المشلولة في حفل الأوسكار.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى النجم العالمي مورجان فريمان قفازًا أسود من الساتان على يده المشلولة أثناء تقديمه في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 الذي أقيم منذ ساعات، وذلك بعد 15 عامًا من إصابته بجروح خطيرة في حادث سيارة.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل ارتدى الممثل الشهير، 85 عامًا، بشكل ملحوظ قفازًا بطول المرفق على يده اليسرى بينما كان يرافق النجمة العالمية مارجوت روبي، 32 عامًا على خشبة المسرح حيث احتفل الثنائي بمرور 100 عام على وارنر براذرز.

بدت نجمة Shawshank Redemption أكثر أناقة كما كانت دائمًا في ثوب أسود بدون أكتاف.

وقدمت النجم العالمية ليدي جاجا عرضًا مميز في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين منذ ساعات، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر36 عامًا ، بدون مكياج الذي الذي ظهرت به سابقًا على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار كما أنها غيرت ثوبها الأسود الفاتن بتوقيع فيرساتشي إلى قميص أسود بسيط وبنطلون جينز ممزق.

وقدمت عرضًا عاطفيًا لأغنيتها التي كانت مرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick soundtrack .