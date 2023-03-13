صورة نادرة جدًا من زفاف رغدة على والد أبنائها الذي فضّلته على أحمد زكي!!. بدت كالأميرات بجانبه!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مارس 2023 12:54 مساءً - حققت الفنانة السورية رغدة نجاحا كبيرا فى السينما المصرية والسورية فى فترة الثمانينيات، كما أن ملامحها الأوروبية كانت من أهم مزاياها، فشاركت في عدد من الأفلام السورية والمصرية، كما أن رغدة شكلت ثنائيًا شهيرًا مع النجم الراحل أحمد زكي، ورغم أنهما لم يجمعهما سوى 4 أفلام إلا أنها تعد من أنجح أفلامهما التى حققت جماهيرية كبيرة.

زوج واحد وأربعة أبناء

وعن حياتها العائلية، تزوجت الفنانة رغدة من تاجر السجاد الشهير عبدالله الكحّال، وأنجبت: (منة، بثينة، تميمة، ومحمد)، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلا، وبجانب براعتها في التمثيل إلا أنها تفضل الشِعر بحسب تصريحاهها في أحد اللقاءات.

صورة نادرة من زفاف الفنانة رغدة على زوجها الأول والوحيد عبدالله الكحّال

وبعد استقرارها في مصر قدمت العديد من الأعمال السينمائية مثل “كابوريا، عيون الصقر، الامبراطور، استاكوزا، فتاة من اسرائيل”، وأيضا شاركت في بعض الأعمال الدرامية مثل”اسطبل عنتر، ذكريات العام القادم، الشك”.

رغدة مع زوجها ووالد أبنائها

حاولت “رغدة” أن تترك مجال الفن وتتجه إلى عالم السياسة، لكن في كل مرة تتلقى صفعة قوية تعتكف بعدها وتعلن إعتزالها، ولكن سرعان ما أن تعود سريعا لتشبع رغبتها فى النضال.

لماذا فشلت قصة حب أحمد زكي ورغدة؟

وكشفت الفنانة رغدة فى أحد لقاءاتها التليفزيونية السابقة عن علاقتها بالراحل أحمد زكى قائلة “إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى (روميو وجوليت)، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة”.

أحمد زكي ورغدة في أحد الأفلام التي جمعتهما

وأضافت رغدة فى تصريحاتها “تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرضتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضاً، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط”.

وتابعت الفنانة السورية قائلة: “لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ”وطني” مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدًا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم”، واختتمت حديثها قائلة “أنا حبيت ابقي للنهاية معاه، أحمد دخل الغيبوبة على كتفى أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها”.

رسالة رغدة لـ رامي أحمد زكي

وقالت رغدة: لما سمعت عن بيع شقق أحمد زكي بكل ما فيها من مقتنيات، كنت في حالة صدمة، أحمد زكي مش مقطوع من شجرة عنده عيلة، أنا شايفة أن أحمد زكي اتيتم في الدنيا وهيتيتم في الآخرة، كده مش هينفع إحنا لسة موجودين، روحه هتلعنا ألف مرة في اليوم لو إحنا سيبنا موضوع بيع أملاكه يعدي كده.

وتابعت رغدة: أنا بعتبر أملاك أحمد زكي، مش ورث فني ولا هي أسرار شخصية أنا بعتبرها شرفه الشخصي أولًا ثم شرفه الفني ثانيًا، عزة نفسه وكرامته بتتباع في السوق، أنا بتمنى من والد رامي الابن غير الشرعي للفنان أحمد زكي، قول لـ ابنك يجمعلنا كل مقتنيات وأوراق وصحف الفنان أحمد زكي.

وكشفت رغدة قصة الساعة التي ترتديها قائلة: أنا بملك من أحمد زكي ساعته كان لبسها ليا في باريس قبل ما يأكدو مرضه، وكان ليها قصة لما عرف نتيجة المرض، الدكتور قالي إنه في مرحلة متأخرة وقدامه أربع شهور وقالي شوفي هتعرفيه إزاي، لما دخلت عليه لقيته اختفى، قاعدة أدور عليه عرفت أجيبه وكان لابس بالطو أسود بالنضارة وقاعد زي الطفل، وقتها عرفت أخرجه من الحالة دي.

ووصلت رغدة: نزلنا وركبنا العربية وكانت معايا صديقتي شمس الأتربي التي كسرتني برحيلها، وقالت لـ أحمد أنت إيه الساعة اللي لابسها دي مش من مقامك، فقام خلعها ولبسهالي وقالي إوعي تقلعيها، والحاجة الثانية اللي معايا من أحمد هي نضارته كان بيجيلي بيها.

آخر أعمال رغدة

يشار إلى أن آخر أعمال رغدة الفنية هو مسلسل الضاهر، عام 2019 الذي تدور أحداثه حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

وضم مسلسل الضاهر العديد من الفنانين أبرزهم: محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، مادلين طبر، سميرة محسن، وإخراج ياسر زايد.

هل اعتزلت رغدة التمثيل؟

يُذكر أن رغدة، أثارت خلال الفترة الماضية، حيرة جمهورها، بعد نشرها صورة لها مرتدية الحجاب، وعلقت عليها برسالة غامضة، تشير فيها إلى أنها ستعيش الباقي من عمرها لله وحده، ولم تعلن بشكل رسمي اعتزالها، أو عدم مشاركتها في أعمال فنية في الفترة المقبلة.

ونشرت رغدة الصورة، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، وكتبت: عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده.

وأكدت الفنانة رغدة في تصريحات محليّة، إنها لم تعتزل التمثيل مثلما ظن البعض، مشيرة إلى أن أدمن صفحتها هو من نشر تلك الصورة، وكتب عليها ذلك التعليق، مؤكدة: لم أعتزل التمثيل.

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