فن ومشاهير

ليدى جاجا تساعد مصورا بعد سقوطه على السجادة فى حفل الأوسكار.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة العالمية ليدي جاجا على سجادة حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ95، ولم يفت جاجا تقديم لفتة إنسانية، عندما كان يمر أحد المصورين ناحية الممثلة وتعثر وسقط على الأرض، ولكن جاجا سارعت لتساعده على النهوض، وعندما تأكدت أنه بخير عادت فى طريقها لدخول المسرح.  

 

ليدي جاجا تساعد مصور لينهض
ليدي جاجا تساعد مصور لينهض

 

Whoops: But the photographer accidentally lost his footing and stumbled forward before falling onto one knee

 

ليدي جاجا بدون ميكاج وجينز ممزق على مسرح حفل الأوسكار

 

وقدمت النجمة العالمية ليدي جاجا عرضًا مميز فى الحفل، وظهرت خلاله بدون مكياج، كما أنها غيرت ثوبها الأسود الفاتن بتوقيع فيرساتشي إلى قميص أسود بسيط وبنطالن جينز ممزق.

Low key: She also changed from her glamorous black Versace gown into a simple black t-shirt and ripped jeans

وقدمت عرضًا عاطفيًا لأغنيتها التي كانت مرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان Hold My Hand من فيلم  Top Gun: Maverick soundtrack .

Raw: Lady Gaga gave a raw performance at the 95th Academy Awards on Sunday night

Quick change: The Poker Face hitmaker, 36, stripped off the stunning makeup she donned earlier on the red carpet and went for a bare-faced look

وعلي جانب اخر فاز الممثل برندان فريزر بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في The Whale، بينما فازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في Everything Everywhere All at Once وهي أول آسيوية تحصل على الجائزة.

وفي سياق متصل فاز فيلم The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، فيما نال All Quiet on the Western Front جائزة أفضل فيلم أجنبي، وحصد The Elephant Whisperers جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.

نال فاز فيلم Black Panther: Wakanda Forever بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء فيما فاز فيلم "An Irish Goodbye" بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير، في الدورة الـ 95، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته جيمس مارتن وهو من أصحاب الهمم، فيما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي All Quiet on the Western Front، بينما فاز The Whale بجائزة أفضل مكياج.

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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