ليدى جاجا تساعد مصورا بعد سقوطه على السجادة فى حفل الأوسكار.. صور

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة العالمية ليدي جاجا على سجادة حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ95، ولم يفت جاجا تقديم لفتة إنسانية، عندما كان يمر أحد المصورين ناحية الممثلة وتعثر وسقط على الأرض، ولكن جاجا سارعت لتساعده على النهوض، وعندما تأكدت أنه بخير عادت فى طريقها لدخول المسرح.

وقدمت النجمة العالمية ليدي جاجا عرضًا مميز فى الحفل، وظهرت خلاله بدون مكياج، كما أنها غيرت ثوبها الأسود الفاتن بتوقيع فيرساتشي إلى قميص أسود بسيط وبنطالن جينز ممزق.

وقدمت عرضًا عاطفيًا لأغنيتها التي كانت مرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick soundtrack .

وعلي جانب اخر فاز الممثل برندان فريزر بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في The Whale، بينما فازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في Everything Everywhere All at Once وهي أول آسيوية تحصل على الجائزة.