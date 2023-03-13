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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تساعد مصورا بعد سقوطه على السجادة فى حفل الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ليدي جاجا تساعد مصور لينهض
وقدمت النجمة العالمية ليدي جاجا عرضًا مميز فى الحفل، وظهرت خلاله بدون مكياج، كما أنها غيرت ثوبها الأسود الفاتن بتوقيع فيرساتشي إلى قميص أسود بسيط وبنطالن جينز ممزق.
وقدمت عرضًا عاطفيًا لأغنيتها التي كانت مرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick soundtrack .
وعلي جانب اخر فاز الممثل برندان فريزر بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في The Whale، بينما فازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في Everything Everywhere All at Once وهي أول آسيوية تحصل على الجائزة.
وفي سياق متصل فاز فيلم The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، فيما نال All Quiet on the Western Front جائزة أفضل فيلم أجنبي، وحصد The Elephant Whisperers جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.
نال فاز فيلم Black Panther: Wakanda Forever بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء فيما فاز فيلم "An Irish Goodbye" بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير، في الدورة الـ 95، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته جيمس مارتن وهو من أصحاب الهمم، فيما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي All Quiet on the Western Front، بينما فاز The Whale بجائزة أفضل مكياج.