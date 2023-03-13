شكرا لقرائتكم خبر عن لا يحب الغناء بالاستديو وتمنى تقديم ديو مع وردة.. فى عيد ميلاد صابر الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم صابر الرباعى، اليوم الإثنين بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 13 مارس، والذى يعد واحدًا من نجوم الغناء في الوطن العربى الذين استطاعوا التميز من خلال أغنياته التى أثرت فى عدد كبير من جمهوره، خاصة الأغانى الرومانسية.

ولد صابر الرباعى في مدينة صفاقس بتونس، وترجع موهبته الفنية بعد تعلمه الغناء من والدته كما تعلم العزف على العود من والده، وبعدما أتقن الغناء من خلال بعض التجارب ، شارك بعدها ببرنامج نادي المواهب وغنى أغنية تونسية بعنوان خليك "آه يا ليل" وحصل على المركز الأول، وقرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته، فدرس في المعهد العالي للفنون في تونس سبعة سنوات اختصاص عود بجانب إجادته لآلة الكمان .

سافر إلى مصر ودخل امتحان الإذاعة المصرية وكانت اللجنة تتكون من ملحنين أمثال، حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وكان يغني وهو مغمض العينين وعندما انتهى وفتح عينيه وجد الجميع يصفق ويبكي.

حصل صابر على العديد من الجوائز أهمها، الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم ، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا، جائزة أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن البوم صابر 2011، جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015.

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيف في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل و عملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.