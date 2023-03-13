شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ليدى جاجا بدون مكياج وجينز ممزق على مسرح حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة العالمية ليدي جاجا عرضًا مميزا فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين منذ ساعات، وظهرت النجمة العالمية بالغة من العمر36 عامًا، دون مكياج وسبق وظهرت به سابقًا على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، كما أنها غيرت ثوبها الأسود الفاتن بتوقيع فيرساتشي إلى قميص أسود بسيط وبنطال جينز ممزق.

وقدمت عرضًا عاطفيًا لأغنيتها التي كانت مرشحة لجائزة الأوسكار بعنوان Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick soundtrack .

وعلي جانب اخر فاز الممثل برندان فريزر بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في The Whale، بينما فازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في Everything Everywhere All at Once وهي أول آسيوية تحصل على الجائزة.

وفي سياق متصل فاز فيلم The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، فيما نال All Quiet on the Western Front جائزة أفضل فيلم أجنبي، وحصد The Elephant Whisperers جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير. نال فاز فيلم Black Panther: Wakanda Forever بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء فيما فاز فيلم "An Irish Goodbye" بجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير، في الدورة الـ 95، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته جيمس مارتن وهو من أصحاب الهمم، فيما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي All Quiet on the Western Front، بينما فاز The Whale بجائزة أفضل مكياج. فيما فاز فيلم Navalny بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل الأوسكار الـ95، فيما فاز فيلم Guillermo del Toro’s Pinocchioبجائزة أفضل فيلم أنيميشن. بينما حصد جوناثان كي كوان جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره Everything Everywhere All at Once وجيمي لي كرتيس أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بنفس الفيلم.

شارك في تقديم جوائز الأوسكار هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني.

وانضم المقدمون المعلن عنهم الجدد إلى كل من ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين.

حفل الأوسكار الخامس والتسعين يقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرها من الأفلام، وقامت شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.